https://ria.ru/20210430/putin-1730684142.html

Путин оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Путин оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Президент России Владимир Путин надеется, что все связанное с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе будет восстановлено... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T13:59

2021-04-30T13:59

2021-04-30T13:59

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

дмитрий медведев

сергей лавров

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

александр бортников

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что все связанное с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе будет восстановлено в прежних рамках.Президент сообщил, что на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу намерен обсудить ситуацию в Каспийском регионе. Он отметил, что одним из соседей России в рамках каспийской "пятёрки" является Иран."Мы с вами обсудим сегодня очень важную тему, а именно – ситуацию в Каспийском регионе. Не нужно, мне кажется, лишний раз говорить о том, насколько это важно для России. Это касается и вопросов экономической деятельности, и взаимодействия с нашими ближайшими партнёрами и союзниками. И конечно, это касается вопросов обеспечения безопасности, интересов России в Каспийском регионе в целом", - заявил Путин в начале встречи."Сейчас очень много вопросов решается по иранской ядерной программе. Надеюсь, что всё, что связано с СВПД, будет восстановлено в прежних рамках, и мы сможем, в том числе и в Каспийском регионе, выстраивать полноценные отношения со всеми участниками этого каспийского клуба, реализовывать в полном объёме все планы, которые мы для себя имеем в виду", - сказал он.В совещании участвуют спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

https://ria.ru/20210422/iran-1729486051.html

https://ria.ru/20210407/peregovory-1727132771.html

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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дмитрий медведев, сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, александр бортников, иран, в мире