https://ria.ru/20210430/putin-1730670110.html

Путин готов стать посредником в решении конфликта Киргизии и Таджикистана

Путин готов стать посредником в решении конфликта Киргизии и Таджикистана

Президент РФ Владимир Путин готов сыграть посредническую роль в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана, заявил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T13:13

2021-04-30T13:13

2021-04-30T13:13

ситуация на границе киргизии и таджикистана

россия

дмитрий песков

владимир путин

таджикистан

киргизия

в мире

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин готов сыграть посредническую роль в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы."В настоящий момент мы позитивно оцениваем дипломатическую работу, которая была проделана, и принятое решение о прекращении огня. Мы приветствуем это решение", – подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html

россия

таджикистан

киргизия

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, россия, дмитрий песков, владимир путин, таджикистан, киргизия, в мире