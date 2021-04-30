https://ria.ru/20210430/pushkov-1730603228.html

Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО

Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО

Сенатор Алексей Пушков ответил в Twitter болгарским читателям издания "Дневник", спрогнозировавшим России поражение в случае войны с НАТО. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T02:53

2021-04-30T02:53

2021-04-30T02:53

россия

нато

алексей пушков

дмитрий песков

сергей шойгу

турция

вашингтон (город)

сша

болгария

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков ответил в Twitter болгарским читателям издания "Дневник", спрогнозировавшим России поражение в случае войны с НАТО.Ранее издание опубликовало материал, посвященный российским военным учениям на юге страны, конфликту на востоке Украины, а также военно-техническому сотрудничеству Турции и Киева. Некоторые болгарские читатели стали оставлять русофобские комментарии."Да, Украина не может соперничать с Россией в военном плане, но Турция может. В конце концов, это вторая по численности армия в НАТО. Турецкий флот современнее и сильнее российского. Единственное, что останавливает Турцию — ядерное оружие России. Не то чтобы она будет его применять, но…" — высказался anonimnii.Однако были и те, кто проявил иную позицию."Исторически сложилось так, что в военных конфликтах Российская и Османская империи с момента своего основания, в семнадцатом и пятнадцатом веках, были как противниками, так и союзниками. Однако по болгарским учебникам истории остается ощущение, что они противники по определению. Превозношение той или другой страны заканчивалось в ущерб Болгарии", — отметил fkm26555709.Киев и западные государства в последнее время заявляют об обеспокоенности из-за приписываемых Москве "агрессивных действий". В частности, в Вашингтоне заявили об эскалации "агрессии" и передвижении российских войск в Крыму и на границе с Украиной.В Кремле, комментируя эти высказывания, подчеркивали, что Россия перемещает военных в пределах своей территории и на свое усмотрение. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это никому не угрожает, а также не должно никого волновать.Кроме того, Москва неоднократно указывала на то, что не участвует в конфликте на востоке Украины, и выражала заинтересованность в том, чтобы Киев преодолел внутренний кризис.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210412/krym-1727946069.html

https://ria.ru/20210426/shantazh-1730067289.html

россия

турция

вашингтон (город)

сша

болгария

украина

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россия, нато, алексей пушков, дмитрий песков, сергей шойгу, турция, вашингтон (город), сша, болгария, украина, в мире