Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков ответил в Twitter болгарским читателям издания "Дневник", спрогнозировавшим России поражение в случае войны с НАТО.
"Удивительно недалекие рассуждения. И удивляет градус ненависти к России в некоторых отзывах. Предшественники этой публики когда-то тоже относили Болгарию к "цивилизованному миру" во главе с Гитлером. Не стоит забывать, что в годы второй мировой Болгария была союзником Гитлера", — написал Пушков.
"Если США захотят, России конец, потому что весь цивилизованный мир объединен в НАТО <…>. В случае конфликта русских сотрут с карты прежде, чем они поймут, куда запускать ракеты", — написал coy341048611.
"Да, Украина не может соперничать с Россией в военном плане, но Турция может. В конце концов, это вторая по численности армия в НАТО. Турецкий флот современнее и сильнее российского. Единственное, что останавливает Турцию — ядерное оружие России. Не то чтобы она будет его применять, но…" — высказался anonimnii.
Однако были и те, кто проявил иную позицию.
"Исторически сложилось так, что в военных конфликтах Российская и Османская империи с момента своего основания, в семнадцатом и пятнадцатом веках, были как противниками, так и союзниками. Однако по болгарским учебникам истории остается ощущение, что они противники по определению. Превозношение той или другой страны заканчивалось в ущерб Болгарии", — отметил fkm26555709.
"Правительство должно немедленно отправить две резиновые лодки, предоставленные нам НАТО, чтобы остановить российские атомные подводные лодки", — пошутил Dimitar Kunev.
Киев и западные государства в последнее время заявляют об обеспокоенности из-за приписываемых Москве "агрессивных действий". В частности, в Вашингтоне заявили об эскалации "агрессии" и передвижении российских войск в Крыму и на границе с Украиной.
В Кремле, комментируя эти высказывания, подчеркивали, что Россия перемещает военных в пределах своей территории и на свое усмотрение. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это никому не угрожает, а также не должно никого волновать.
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