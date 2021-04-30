https://ria.ru/20210430/prankery-1730662830.html

Российские пранкеры разыграли украинских депутатов от лица ФБК*

Российские пранкеры разыграли украинских депутатов от лица ФБК*

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени директора "Фонда борьбы с коррупцией"* Ивана Жданова и сотрудника фонда... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T12:43

2021-04-30T12:43

2021-04-30T13:54

в мире

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владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

фонд борьбы с коррупцией

мустафа джемилев

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени директора "Фонда борьбы с коррупцией"* Ивана Жданова и сотрудника фонда Леонида Волкова поговорили с украинскими политиками.В беседе участвовали глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, глава комитета Верховной рады по иностранным делам Александр Мережко, а также депутаты Рады Святослав Юраш и Мустафа Джемилев (экс-глава запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа").Расшифровка видеоконференции опубликована на официальном канале пранкеров в YouTube. Политики с возмущением вспомнили слова Алексея Навального, сказанные им в интервью несколько месяцев назад, о том, что "Крым — это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?" В ответ пранкер от имени Волкова пытался оправдать и объяснить заявление блогера, а потом и вовсе предложил депутатам спеть."Я ведь тоже украинец отчасти. Очень люблю украинские песни. Выучил ваш гимн, украинский", — сказал "Волков", после чего все участники беседы запели.Пранкер также предложил "перелистнуть страницу" и сравнил полуостров с мандарином."Крым — для всех", — добавил он.Джемилев возмутился подобному заявлению."Наша территория для всех?" — задался он вопросом, пока "Волков" демонстративно чистил фрукт на камеру и цитировал детскую считалку про дольки и кожуру. Аналогия не понравилась украинским депутатам, на это пранкер ответил им: "Смотрите, я ваш Крым ем".Закончился разговор тем, что "Волков" рассердился на обвинения политиков, заявив, что ему не нравится "такое отношение". Пранкер от имени Жданова попытался уладить ситуацию, переведя тему на вопрос финансирования ФБК*.Юраш отметил, что эту тему можно обсудить."Но насчет этого вопроса — здесь заявление ключевое <…> (будет заявление от имени ФБК*. — Прим. ред.) — будет понимание, что беседа имела смысл", — заявил депутат. В ответ "сотрудники" фонда пообещали "поделиться", если Украина даст организации средства.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210225/navalnyy-1598975874.html

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210430/pavlov-1730611293.html

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в мире, россия, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), фонд борьбы с коррупцией, мустафа джемилев, youtube, верховная рада украины, украина