https://ria.ru/20210430/postradavshie-1730619562.html

В Киргизии заявили о 131 пострадавшем в конфликте с Таджикистаном

В Киргизии заявили о 131 пострадавшем в конфликте с Таджикистаном

Число граждан Киргизии, пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном, выросло до 131, сообщила на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T09:27

2021-04-30T09:27

2021-04-30T10:28

ситуация на границе киргизии и таджикистана

таджикистан

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БИШКЕК, 30 апр — РИА Новости. Число граждан Киргизии, пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном, выросло до 131, сообщила на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Ализа Солтонбекова.По ее словам, у части из них — огнестрельные и осколочные ранения.Кроме того, сообщалось о 13 погибших жителях Киргизии.Солтонбекова добавила, что на помощь местным врачам в Баткенскую область отправили специалистов из других регионов, в том числе группу из 15 человек во главе с замминистра здравоохранения Жалалидином Рахматуллаевым. Кроме того, в зону конфликта направят психотерапевтов для работы с пострадавшими и их семьями.Конфликт между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана начался 29 апреля и перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения киргизских и таджикских пограничников длились более шести часов. В результате вечером стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — спорные участки границы.

https://ria.ru/20210430/kirgiziya-1730616974.html

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире