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В Киргизии заявили о 131 пострадавшем в конфликте с Таджикистаном
В Киргизии заявили о 131 пострадавшем в конфликте с Таджикистаном
Число граждан Киргизии, пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном, выросло до 131, сообщила на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T09:27
2021-04-30T10:28
ситуация на границе киргизии и таджикистана
таджикистан
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 30 апр — РИА Новости. Число граждан Киргизии, пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном, выросло до 131, сообщила на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Ализа Солтонбекова.По ее словам, у части из них — огнестрельные и осколочные ранения.Кроме того, сообщалось о 13 погибших жителях Киргизии.Солтонбекова добавила, что на помощь местным врачам в Баткенскую область отправили специалистов из других регионов, в том числе группу из 15 человек во главе с замминистра здравоохранения Жалалидином Рахматуллаевым. Кроме того, в зону конфликта направят психотерапевтов для работы с пострадавшими и их семьями.Конфликт между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана начался 29 апреля и перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения киргизских и таджикских пограничников длились более шести часов. В результате вечером стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — спорные участки границы.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире

В Киргизии заявили о 131 пострадавшем в конфликте с Таджикистаном

09:27 30.04.2021 (обновлено: 10:28 30.04.2021)
 
© Фото : МВД Кыргызской РеспубликиКыргызские полицейские в районе границы с Таджикистаном
Кыргызские полицейские в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Фото : МВД Кыргызской Республики
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БИШКЕК, 30 апр — РИА Новости. Число граждан Киргизии, пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном, выросло до 131, сообщила на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Ализа Солтонбекова.
По ее словам, у части из них — огнестрельные и осколочные ранения.
Кроме того, сообщалось о 13 погибших жителях Киргизии.
Солтонбекова добавила, что на помощь местным врачам в Баткенскую область отправили специалистов из других регионов, в том числе группу из 15 человек во главе с замминистра здравоохранения Жалалидином Рахматуллаевым. Кроме того, в зону конфликта направят психотерапевтов для работы с пострадавшими и их семьями.
Кыргызские полицейские в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
Вчера, 09:11
Первый вице-премьер Киргизии оценил ситуацию на границе с Таджикистаном
Конфликт между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана начался 29 апреля и перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения киргизских и таджикских пограничников длились более шести часов. В результате вечером стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — спорные участки границы.
 
Ситуация на границе Киргизии и ТаджикистанаТаджикистанКиргизияВ мире
 
 
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