https://ria.ru/20210430/politsiya-1730611525.html
Источник: полиция пришла в Красноярский научный центр отделения РАН
Источник: полиция пришла в Красноярский научный центр отделения РАН
Сотрудники полиции пришли с оперативно-розыскными мероприятиями в Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T08:17
2021-04-30T08:17
2021-04-30T08:17
сибирское отделение ран
красноярский край
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 30 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции пришли с оперативно-розыскными мероприятиями в Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Работали с оперативно-розыскными мероприятиями в Красноярском научном центре. С чем связано не знаю. Уголовное дело не возбуждалось", - сказал собеседник агентства.В краевом главке ГУМВД ситуацию не комментируют.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сибирское отделение ран, красноярский край, красноярск, происшествия