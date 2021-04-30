https://ria.ru/20210430/politsiya-1730611525.html

Источник: полиция пришла в Красноярский научный центр отделения РАН

Источник: полиция пришла в Красноярский научный центр отделения РАН

Сотрудники полиции пришли с оперативно-розыскными мероприятиями в Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T08:17

2021-04-30T08:17

2021-04-30T08:17

сибирское отделение ран

красноярский край

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 30 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции пришли с оперативно-розыскными мероприятиями в Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Работали с оперативно-розыскными мероприятиями в Красноярском научном центре. С чем связано не знаю. Уголовное дело не возбуждалось", - сказал собеседник агентства.В краевом главке ГУМВД ситуацию не комментируют.

красноярский край

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сибирское отделение ран, красноярский край, красноярск, происшествия