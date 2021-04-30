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Источник: полиция пришла в Красноярский научный центр отделения РАН
Источник: полиция пришла в Красноярский научный центр отделения РАН
Сотрудники полиции пришли с оперативно-розыскными мероприятиями в Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T08:17
2021-04-30T08:17
сибирское отделение ран
красноярский край
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 30 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции пришли с оперативно-розыскными мероприятиями в Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Работали с оперативно-розыскными мероприятиями в Красноярском научном центре. С чем связано не знаю. Уголовное дело не возбуждалось", - сказал собеседник агентства.В краевом главке ГУМВД ситуацию не комментируют.
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сибирское отделение ран, красноярский край, красноярск, происшествия

Источник: полиция пришла в Красноярский научный центр отделения РАН

08:17 30.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 30 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции пришли с оперативно-розыскными мероприятиями в Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Работали с оперативно-розыскными мероприятиями в Красноярском научном центре. С чем связано не знаю. Уголовное дело не возбуждалось", - сказал собеседник агентства.
В краевом главке ГУМВД ситуацию не комментируют.
 
Сибирское отделение РАНКрасноярский крайКрасноярскПроисшествия
 
 
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