https://ria.ru/20210430/polet-1730649856.html

В России завершился эксперимент по имитации полета на Луну

В России завершился эксперимент по имитации полета на Луну

Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН завершил эксперимент "Эскиз" по отработке полета на Луну на разрабатываемом в России новом космическом корабле... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T11:52

2021-04-30T11:52

2021-04-30T11:52

россия

луна

институт медико-биологических проблем ран

космос - риа наука

российская академия наук

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН завершил эксперимент "Эскиз" по отработке полета на Луну на разрабатываемом в России новом космическом корабле "Орленок", сообщили РИА Новости в пресс-службе института."Эксперимент завершен, участники чувствуют себя хорошо", - сказали в пресс-службе.В исследовании принимали участие четыре мужчины и две девушки, все - сотрудники ИМБП. Они провели две недели в модуле площадью около 8 квадратных метров.Ранее ответственный исполнитель проекта сотрудник ИМБП Сергей Пономарев рассказал, что выбор самого маленького модуля наземного испытательного комплекса обоснован имитацией полета экипажа на космическом корабле "Орленок", который разрабатывается в Ракетно-космической корпорации "Энергия". Это облегченная версия разрабатываемого для этих же нужд корабля "Орел".Первая цель эксперимента, пояснял Пономарев, оценить уровень стресса экипажа во время острого периода адаптации к изоляции в гермообъекте. По словам ученого, доступный объем для жизни шести человек можно будет сравнить "с двумя кельями монахов-картезианцев". Вторая цель эксперимента - изучение молекулярно-клеточных процессов адаптации иммунной системы к условиям изоляции, например, падение иммунитета.Проект выполняется при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках создания и развития научного центра мирового уровня "Павловский центр "Интегративная физиология - медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям стрессустойчивости".Эксперимент "Эскиз" стал частью подготовки к очередному этапу международного проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station). Проект включает серию изоляционных экспериментов, в рамках которых участники моделируют работу космического экипажа при полете на Луну, высадку и деятельность на ее поверхности. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток - в ноябре 2017 года, четыре месяца - в 2018-2019 годах. Восьмимесячный эксперимент начнется в ноябре 2021 года.

https://ria.ru/20210418/luna-1728774046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, луна, институт медико-биологических проблем ран, космос - риа наука, российская академия наук