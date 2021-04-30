Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210430/polanski-1730563541.html
Обвиненный в изнасиловании Роман Полански снимет новогоднюю драму
Обвиненный в изнасиловании Роман Полански снимет новогоднюю драму
Роман Полански снимет новогоднюю драму, сообщает сайт Variety. Новая картина режиссера называется "The Palace" ("Дворец"). РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T01:54
2021-04-30T01:54
культура
кино и сериалы
новости культуры
роман полански
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/43786/77/437867704_0:337:2627:1815_1920x0_80_0_0_fb0372acdc4800adf534e43dd981e044.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Роман Полански снимет новогоднюю драму, сообщает сайт Variety. Новая картина режиссера называется "The Palace" ("Дворец").Подробности сюжета пока не раскрываются, известно, что события фильма происходят в 1999 на кануне Нового года. Герои ленты — гости отеля, затерянного в швейцарский Альпах. Их судьбы пересекаются перед наступлением следующего тысячелетия. В 1977 году Роман Полански был обвинен в изнасиловании 13-летней девочки. В 1978 режиссер тайно уехал из США и перебрался во Францию, чьи законы запрещают экстрадицию. В 2020 году фильм Полански "Офицер и шпион" получил три награды национальной кинопремии "Сезар", в том числе за лучшую режиссуру. Постановщик отказался прийти на официальную церемонию из-за протеста феминисток, возмущенных тем, что его картина была номинирована в нескольких категориях на главной кинопремии страны.
https://ria.ru/20190907/1558429704.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/43786/77/437867704_0:30:2627:2000_1920x0_80_0_0_dddc61bc012f333d1aa5e8eca0c86057.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, роман полански

Обвиненный в изнасиловании Роман Полански снимет новогоднюю драму

01:54 30.04.2021
 
© РИА Новости / Юрий Чичков / Перейти в фотобанкКинорежиссер Роман Полански
Кинорежиссер Роман Полански - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Юрий Чичков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Роман Полански снимет новогоднюю драму, сообщает сайт Variety. Новая картина режиссера называется "The Palace" ("Дворец").
Подробности сюжета пока не раскрываются, известно, что события фильма происходят в 1999 на кануне Нового года. Герои ленты — гости отеля, затерянного в швейцарский Альпах. Их судьбы пересекаются перед наступлением следующего тысячелетия.
В 1977 году Роман Полански был обвинен в изнасиловании 13-летней девочки. В 1978 режиссер тайно уехал из США и перебрался во Францию, чьи законы запрещают экстрадицию.
В 2020 году фильм Полански "Офицер и шпион" получил три награды национальной кинопремии "Сезар", в том числе за лучшую режиссуру. Постановщик отказался прийти на официальную церемонию из-за протеста феминисток, возмущенных тем, что его картина была номинирована в нескольких категориях на главной кинопремии страны.
Кадр из фильма Офицер и шпион Романа Полански - РИА Новости, 1920, 07.09.2019
7 сентября 2019, 16:54Культура
Фильм Полански получил приз критиков ФИПРЕССИ на Венецианском фестивале
 
КультураКино и сериалыНовости культурыРоман Полански
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:59Handelsblatt спрогнозировал реакцию Германии в случае войны России и НАТО
03:58Исследование показало отношение россиян к идее отменить выходной 1 мая
03:46Мошенники начали массово использовать сервис Google для обмана россиян
03:39Кинолог рассказал, чего нельзя делать при обнаружении клеща на собаке
03:26Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса
03:23Крейсер "Москва" выполнил стрельбу ракетой "Вулкан" в Черном море
03:05"Гаарец": почти 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле
02:53Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО
02:49В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике
02:34В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники
02:31На празднике в Израиле более 50 человек пострадали после обрушения трибун
02:25Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
02:15Назван секретный метод ускорения смартфона
02:14"Ховар": Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
02:10Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
02:09Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
02:06Госсекретарь США Блинкен посетит Украину на следующей неделе
02:02СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
02:00Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
01:39Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"
Лента новостейМолния