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Обвиненный в изнасиловании Роман Полански снимет новогоднюю драму
Обвиненный в изнасиловании Роман Полански снимет новогоднюю драму
Роман Полански снимет новогоднюю драму, сообщает сайт Variety. Новая картина режиссера называется "The Palace" ("Дворец"). РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T01:54
2021-04-30T01:54
2021-04-30T01:54
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Роман Полански снимет новогоднюю драму, сообщает сайт Variety. Новая картина режиссера называется "The Palace" ("Дворец").Подробности сюжета пока не раскрываются, известно, что события фильма происходят в 1999 на кануне Нового года. Герои ленты — гости отеля, затерянного в швейцарский Альпах. Их судьбы пересекаются перед наступлением следующего тысячелетия. В 1977 году Роман Полански был обвинен в изнасиловании 13-летней девочки. В 1978 режиссер тайно уехал из США и перебрался во Францию, чьи законы запрещают экстрадицию. В 2020 году фильм Полански "Офицер и шпион" получил три награды национальной кинопремии "Сезар", в том числе за лучшую режиссуру. Постановщик отказался прийти на официальную церемонию из-за протеста феминисток, возмущенных тем, что его картина была номинирована в нескольких категориях на главной кинопремии страны.
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кино и сериалы, новости культуры, роман полански
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Роман Полански снимет новогоднюю драму, сообщает
сайт Variety. Новая картина режиссера называется "The Palace" ("Дворец").
Подробности сюжета пока не раскрываются, известно, что события фильма происходят в 1999 на кануне Нового года. Герои ленты — гости отеля, затерянного в швейцарский Альпах. Их судьбы пересекаются перед наступлением следующего тысячелетия.
В 1977 году Роман Полански был обвинен в изнасиловании 13-летней девочки. В 1978 режиссер тайно уехал из США и перебрался во Францию, чьи законы запрещают экстрадицию.
В 2020 году фильм Полански "Офицер и шпион" получил три награды национальной кинопремии "Сезар", в том числе за лучшую режиссуру. Постановщик отказался прийти на официальную церемонию из-за протеста феминисток, возмущенных тем, что его картина была номинирована в нескольких категориях на главной кинопремии страны.