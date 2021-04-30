https://ria.ru/20210430/polanski-1730563541.html

Обвиненный в изнасиловании Роман Полански снимет новогоднюю драму

Обвиненный в изнасиловании Роман Полански снимет новогоднюю драму

Роман Полански снимет новогоднюю драму, сообщает сайт Variety. Новая картина режиссера называется "The Palace" ("Дворец"). РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T01:54

2021-04-30T01:54

2021-04-30T01:54

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роман полански

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Роман Полански снимет новогоднюю драму, сообщает сайт Variety. Новая картина режиссера называется "The Palace" ("Дворец").Подробности сюжета пока не раскрываются, известно, что события фильма происходят в 1999 на кануне Нового года. Герои ленты — гости отеля, затерянного в швейцарский Альпах. Их судьбы пересекаются перед наступлением следующего тысячелетия. В 1977 году Роман Полански был обвинен в изнасиловании 13-летней девочки. В 1978 режиссер тайно уехал из США и перебрался во Францию, чьи законы запрещают экстрадицию. В 2020 году фильм Полански "Офицер и шпион" получил три награды национальной кинопремии "Сезар", в том числе за лучшую режиссуру. Постановщик отказался прийти на официальную церемонию из-за протеста феминисток, возмущенных тем, что его картина была номинирована в нескольких категориях на главной кинопремии страны.

https://ria.ru/20190907/1558429704.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, роман полански