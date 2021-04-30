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В Москве женщине спасли единственную почку, которую "проглотила" опухоль
В Москве женщине спасли единственную почку, которую "проглотила" опухоль
Хирурги НМИЦ онкологии имени Блохина провели уникальную операцию, сохранив женщине единственную почку, которую "проглотила" массивная злокачественная опухоль,... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:17
2021-04-30T14:40
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Хирурги НМИЦ онкологии имени Блохина провели уникальную операцию, сохранив женщине единственную почку, которую "проглотила" массивная злокачественная опухоль, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.В 1979 году ей удалили почку, которую полностью поразила злокачественная опухоль — нефробластома. Лечение прошло успешно, пациентка должна была лишь соблюдать некоторые ограничения в питании и физических нагрузках. Через 40 лет после выздоровления у женщины появился выпирающий живот. УЗИ показало, что это не беременность, а опухоль. В итоге врачи направили пациентку в центр Блохина."Массивная опухоль объемом 25,5х13 сантиметров "проглотила" почку, она была внутри злокачественного новообразования. По всем хирургическим законам орган нужно было удалять", — рассказали в пресс-службе.Несмотря на это, медики решили попробовать сохранить ее. Операцию провел директор центра, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Иван Стилиди. Сначала хирурги выделили почку вместе с опухолью, а затем отделили сам орган."Необходимо было снять с почки капсулу, что было крайне сложным, так как опухоль прорастала в сосуды органа и если их травмировать, то почка погибнет", — объяснили в центре.Операция прошла успешно, сейчас женщина идет на поправку.
https://ria.ru/20210416/opukhol-1728650043.html
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россия, российская академия наук, общество

В Москве женщине спасли единственную почку, которую "проглотила" опухоль

12:17 30.04.2021 (обновлено: 14:40 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХирурги во время проведения операции в московском спинальном центре ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова в Москве
Хирурги во время проведения операции в московском спинальном центре ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Хирурги НМИЦ онкологии имени Блохина провели уникальную операцию, сохранив женщине единственную почку, которую "проглотила" массивная злокачественная опухоль, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
В 1979 году ей удалили почку, которую полностью поразила злокачественная опухоль — нефробластома. Лечение прошло успешно, пациентка должна была лишь соблюдать некоторые ограничения в питании и физических нагрузках.
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Через 40 лет после выздоровления у женщины появился выпирающий живот. УЗИ показало, что это не беременность, а опухоль. В итоге врачи направили пациентку в центр Блохина.
"Массивная опухоль объемом 25,5х13 сантиметров "проглотила" почку, она была внутри злокачественного новообразования. По всем хирургическим законам орган нужно было удалять", — рассказали в пресс-службе.
Несмотря на это, медики решили попробовать сохранить ее. Операцию провел директор центра, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Иван Стилиди. Сначала хирурги выделили почку вместе с опухолью, а затем отделили сам орган.
"Необходимо было снять с почки капсулу, что было крайне сложным, так как опухоль прорастала в сосуды органа и если их травмировать, то почка погибнет", — объяснили в центре.
Операция прошла успешно, сейчас женщина идет на поправку.
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