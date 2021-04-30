https://ria.ru/20210430/peskov-1730682673.html

Песков прокомментировал обыски у журналистов

Песков прокомментировал обыски у журналистов

Вопиющий случай с использованием журналистского удостоверения и редакционного задания на незаконной акции человеком, не являющимся представителем СМИ, бросает... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T13:55

2021-04-30T13:55

2021-04-30T14:01

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Вопиющий случай с использованием журналистского удостоверения и редакционного задания на незаконной акции человеком, не являющимся представителем СМИ, бросает тень на весь журналистский цех, поэтому правоохранительные органы проводят тщательное разбирательство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя участившиеся случаи обысков у журналистов.Ранее источник РИА Новости в ГУМВД Санкт-Петербурга сообщил, что координатор штаба Навального в Петербурге Денис Кабаков был задержан на несогласованной акции 21 апреля, когда по мобильной связи руководил маршрутом незаконной акции, при этом он предъявил удостоверение корреспондента ТК "Дождь" и был в жилете "Пресса". Как позже сообщил РИА Новости главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, Кабаков сотрудничал с телеканалом "Дождь" как стрингер, но уже несколько месяцев в Петербург в командировки ездят корреспонденты из Москвы."Вы знаете, это все не единая тенденция, это разные случаи и разные дела. По журналистам – там же действительно проверяли редакционные задания на последнем несогласованном митинге. Там действительно был совершенно вопиющий случай насчет использования в качестве прикрытия редакционного задания. Это вопиющий случай, который бросает тень на весь журналистский цех, который освещает незаконные акции, и поэтому здесь проводится разбирательство", - сказал Песков, отвечая на вопрос, понимают ли в Кремле, что происходит и почему каждый день поступают сообщения об обысках у того или иного журналиста, а в пятницу стало известно и о задержании адвоката Ивана Павлова.По словам Пескова, все журналисты, "которые предъявляли эти редакционные задания, дальше не сталкивались ни с какими проблемами". "А что касается адвоката – то это другая история, и я, к сожалению, не обладаю информацией на этот счет", - добавил он.Отвечая на уточняющий вопрос о том, нет ли в Кремле ощущения, что усиливается давление силовиков, Песков отметил: "Нет, они делают свою работу".Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что корреспондента Алексея Коростелева забрали из дома в полицию для оформления протокола об участии в несогласованной акции 21 апреля. Из сообщения на сайте "Дождя" следует, что полицейские также потребовали привезти в ОВД редакционное задание, с которым Коростелев работал на акции: "После этого они обещают отпустить его без протокола". Позже во вторник радиостанция "Эхо Москвы" также сообщила, что полиция пришла домой к его корреспонденту Олегу Овчаренко, освещавшему акцию 21 апреля, требуя явиться в ОВД и предъявить редакционное задание за тот день и пресс-карту.В пятницу утром стало известно, что ФСБ задержала Павлова, который является основным адвокатом по делу советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/pavlov-1730626356.html

https://ria.ru/20210428/pivovarov-1730314521.html

https://ria.ru/20210427/aktsii-1730135306.html

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, общество