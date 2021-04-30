Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210430/peskov-1730682673.html
Песков прокомментировал обыски у журналистов
Песков прокомментировал обыски у журналистов
Вопиющий случай с использованием журналистского удостоверения и редакционного задания на незаконной акции человеком, не являющимся представителем СМИ, бросает... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T13:55
2021-04-30T14:01
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589647523_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_5c46e9fc8068136d59c00f86d3486b94.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Вопиющий случай с использованием журналистского удостоверения и редакционного задания на незаконной акции человеком, не являющимся представителем СМИ, бросает тень на весь журналистский цех, поэтому правоохранительные органы проводят тщательное разбирательство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя участившиеся случаи обысков у журналистов.Ранее источник РИА Новости в ГУМВД Санкт-Петербурга сообщил, что координатор штаба Навального в Петербурге Денис Кабаков был задержан на несогласованной акции 21 апреля, когда по мобильной связи руководил маршрутом незаконной акции, при этом он предъявил удостоверение корреспондента ТК "Дождь" и был в жилете "Пресса". Как позже сообщил РИА Новости главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, Кабаков сотрудничал с телеканалом "Дождь" как стрингер, но уже несколько месяцев в Петербург в командировки ездят корреспонденты из Москвы."Вы знаете, это все не единая тенденция, это разные случаи и разные дела. По журналистам – там же действительно проверяли редакционные задания на последнем несогласованном митинге. Там действительно был совершенно вопиющий случай насчет использования в качестве прикрытия редакционного задания. Это вопиющий случай, который бросает тень на весь журналистский цех, который освещает незаконные акции, и поэтому здесь проводится разбирательство", - сказал Песков, отвечая на вопрос, понимают ли в Кремле, что происходит и почему каждый день поступают сообщения об обысках у того или иного журналиста, а в пятницу стало известно и о задержании адвоката Ивана Павлова.По словам Пескова, все журналисты, "которые предъявляли эти редакционные задания, дальше не сталкивались ни с какими проблемами". "А что касается адвоката – то это другая история, и я, к сожалению, не обладаю информацией на этот счет", - добавил он.Отвечая на уточняющий вопрос о том, нет ли в Кремле ощущения, что усиливается давление силовиков, Песков отметил: "Нет, они делают свою работу".Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что корреспондента Алексея Коростелева забрали из дома в полицию для оформления протокола об участии в несогласованной акции 21 апреля. Из сообщения на сайте "Дождя" следует, что полицейские также потребовали привезти в ОВД редакционное задание, с которым Коростелев работал на акции: "После этого они обещают отпустить его без протокола". Позже во вторник радиостанция "Эхо Москвы" также сообщила, что полиция пришла домой к его корреспонденту Олегу Овчаренко, освещавшему акцию 21 апреля, требуя явиться в ОВД и предъявить редакционное задание за тот день и пресс-карту.В пятницу утром стало известно, что ФСБ задержала Павлова, который является основным адвокатом по делу советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210430/pavlov-1730626356.html
https://ria.ru/20210428/pivovarov-1730314521.html
https://ria.ru/20210427/aktsii-1730135306.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589647523_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ec8ff73e74bcb85f713b04c22138c36a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, общество

Песков прокомментировал обыски у журналистов

13:55 30.04.2021 (обновлено: 14:01 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Вопиющий случай с использованием журналистского удостоверения и редакционного задания на незаконной акции человеком, не являющимся представителем СМИ, бросает тень на весь журналистский цех, поэтому правоохранительные органы проводят тщательное разбирательство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя участившиеся случаи обысков у журналистов.
Ранее источник РИА Новости в ГУМВД Санкт-Петербурга сообщил, что координатор штаба Навального в Петербурге Денис Кабаков был задержан на несогласованной акции 21 апреля, когда по мобильной связи руководил маршрутом незаконной акции, при этом он предъявил удостоверение корреспондента ТК "Дождь" и был в жилете "Пресса". Как позже сообщил РИА Новости главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, Кабаков сотрудничал с телеканалом "Дождь" как стрингер, но уже несколько месяцев в Петербург в командировки ездят корреспонденты из Москвы.
Адвокат Иван Павлов - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
10:17
В Москве задержан адвокат Сафронова и ФБК*
"Вы знаете, это все не единая тенденция, это разные случаи и разные дела. По журналистам – там же действительно проверяли редакционные задания на последнем несогласованном митинге. Там действительно был совершенно вопиющий случай насчет использования в качестве прикрытия редакционного задания. Это вопиющий случай, который бросает тень на весь журналистский цех, который освещает незаконные акции, и поэтому здесь проводится разбирательство", - сказал Песков, отвечая на вопрос, понимают ли в Кремле, что происходит и почему каждый день поступают сообщения об обысках у того или иного журналиста, а в пятницу стало известно и о задержании адвоката Ивана Павлова.
По словам Пескова, все журналисты, "которые предъявляли эти редакционные задания, дальше не сталкивались ни с какими проблемами". "А что касается адвоката – то это другая история, и я, к сожалению, не обладаю информацией на этот счет", - добавил он.
Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 14:19
Источник: полиция заподозрила журналиста Пивоварова в подделке справок
Отвечая на уточняющий вопрос о том, нет ли в Кремле ощущения, что усиливается давление силовиков, Песков отметил: "Нет, они делают свою работу".
Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что корреспондента Алексея Коростелева забрали из дома в полицию для оформления протокола об участии в несогласованной акции 21 апреля. Из сообщения на сайте "Дождя" следует, что полицейские также потребовали привезти в ОВД редакционное задание, с которым Коростелев работал на акции: "После этого они обещают отпустить его без протокола". Позже во вторник радиостанция "Эхо Москвы" также сообщила, что полиция пришла домой к его корреспонденту Олегу Овчаренко, освещавшему акцию 21 апреля, требуя явиться в ОВД и предъявить редакционное задание за тот день и пресс-карту.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 13:32
В Центре киберугроз опровергли миф о "народности" несогласованных акций
В пятницу утром стало известно, что ФСБ задержала Павлова, который является основным адвокатом по делу советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53Диетолог рассказала, как побаловать себя куличом без вреда для здоровья
03:39Блинкен заявил о стремлении Запада к конструктивным отношениям с Россией
03:37Вильфанд назвал регионы, которым повезло с погодой на майские праздники
03:23Канада приостановила применение вакцины Johnson & Johnson
03:21Один из штрафов для автомобилистов вырос в пять раз
03:20На Сахалине ищут троих пропавших рыбаков
03:19Двое пострадавших в ДТП в Хабаровском крае находятся в тяжелом состоянии
03:12Врач назвал главную ошибку при оказании первой помощи на природе
03:06Источники сообщили дату очередного запуска с космодрома Восточный
03:01Беспорядки в Колумбии привели к ранению 200 полицейских
02:54МИД Латвии осудил ответные меры России против двух граждан республики
02:31"Время поджимает": Мясников предупредил россиян о новых волнах COVID-19
02:15Брокер назвал самые плохие идеи для заработка на биткоине
02:10Пасхальное угощение: как отметить праздник без вреда для здоровья
01:54Пушков удивился реакции Зеленского на марш в честь фашистов в Киеве
01:38Онколог дал совет россиянам, у которых в роду был рак
01:15Эксперт объяснил, что делать, если вам "в лоб" летит автомобиль
01:02Объявлен победитель шоу "Голос. Дети"
00:59Житель Дагестана застрелил соседа во время бытовой ссоры
00:53В Приднестровье доставили партию второго компонента вакцины "Спутник V"
Лента новостейМолния