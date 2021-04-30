https://ria.ru/20210430/perestrelka-1730631640.html
В Киргизии заявили о возобновлении перестрелки на границе с Таджикистаном
В Киргизии заявили о возобновлении перестрелки на границе с Таджикистаном
В Лейлекском районе Киргизии на границе с Таджикистаном вновь слышны выстрелы, передает Sputnik Киргизия со ссылкой на УВД Баткенской области. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T10:41
2021-04-30T10:41
2021-04-30T11:35
таджикистан
киргизия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730626924_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_f3decb51d1ae7502ff2fb9854dfa77d7.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Лейлекском районе Киргизии на границе с Таджикистаном вновь слышны выстрелы, передает Sputnik Киргизия со ссылкой на УВД Баткенской области. При этом в Таджикистане опровергают информацию о перестрелке. "Все спокойно. Граница патрулируется", — цитирует Sputnik Таджикистан представителя пресс-службы мэрии Исфары. Конфликт местных жителей приграничных районов республик 29 апреля перерос в вооруженное противостояние. Столкновения длились более шести часов.В результате, по официальным данным, погибли 13 киргизов, еще 134 пострадали. В Душанбе сообщили о восьми жертвах и 110 раненых. В четверг вечером стороны договорились о прекращении огня и отводе сил.Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — спорные участки границы.
таджикистан
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730626924_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_673b32e69235977576f67c4a08ee9bce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, киргизия
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
В Лейлекском районе Киргизии
на границе с Таджикистаном
вновь слышны выстрелы, передает Sputnik Киргизия
со ссылкой на УВД Баткенской области
.
При этом в Таджикистане опровергают информацию о перестрелке. "Все спокойно. Граница патрулируется", — цитирует Sputnik Таджикистан
представителя пресс-службы мэрии Исфары.
Конфликт местных жителей приграничных районов республик 29 апреля перерос в вооруженное противостояние. Столкновения длились более шести часов.
В результате, по официальным данным, погибли 13 киргизов, еще 134 пострадали. В Душанбе сообщили о восьми жертвах и 110 раненых. В четверг вечером стороны договорились о прекращении огня и отводе сил.
Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — спорные участки границы.