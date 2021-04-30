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В Киргизии заявили о возобновлении перестрелки на границе с Таджикистаном

В Киргизии заявили о возобновлении перестрелки на границе с Таджикистаном

В Лейлекском районе Киргизии на границе с Таджикистаном вновь слышны выстрелы, передает Sputnik Киргизия со ссылкой на УВД Баткенской области. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T10:41

2021-04-30T10:41

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таджикистан

киргизия

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Лейлекском районе Киргизии на границе с Таджикистаном вновь слышны выстрелы, передает Sputnik Киргизия со ссылкой на УВД Баткенской области. При этом в Таджикистане опровергают информацию о перестрелке. "Все спокойно. Граница патрулируется", — цитирует Sputnik Таджикистан представителя пресс-службы мэрии Исфары. Конфликт местных жителей приграничных районов республик 29 апреля перерос в вооруженное противостояние. Столкновения длились более шести часов.В результате, по официальным данным, погибли 13 киргизов, еще 134 пострадали. В Душанбе сообщили о восьми жертвах и 110 раненых. В четверг вечером стороны договорились о прекращении огня и отводе сил.Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — спорные участки границы.

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2021

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таджикистан, киргизия