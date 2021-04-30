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В Киргизии заявили о возобновлении перестрелки на границе с Таджикистаном
В Киргизии заявили о возобновлении перестрелки на границе с Таджикистаном
В Лейлекском районе Киргизии на границе с Таджикистаном вновь слышны выстрелы, передает Sputnik Киргизия со ссылкой на УВД Баткенской области. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T10:41
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таджикистан
киргизия
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Лейлекском районе Киргизии на границе с Таджикистаном вновь слышны выстрелы, передает Sputnik Киргизия со ссылкой на УВД Баткенской области. При этом в Таджикистане опровергают информацию о перестрелке. "Все спокойно. Граница патрулируется", — цитирует Sputnik Таджикистан представителя пресс-службы мэрии Исфары. Конфликт местных жителей приграничных районов республик 29 апреля перерос в вооруженное противостояние. Столкновения длились более шести часов.В результате, по официальным данным, погибли 13 киргизов, еще 134 пострадали. В Душанбе сообщили о восьми жертвах и 110 раненых. В четверг вечером стороны договорились о прекращении огня и отводе сил.Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — спорные участки границы.
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таджикистан, киргизия

В Киргизии заявили о возобновлении перестрелки на границе с Таджикистаном

10:41 30.04.2021 (обновлено: 11:35 30.04.2021)
 
© Фото : пресс-служба полпредства правительства в Баткенской областиКыргызские военнослужащие в приграничном селе Ког-Таш в Баткенской области
Кыргызские военнослужащие в приграничном селе Ког-Таш в Баткенской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Фото : пресс-служба полпредства правительства в Баткенской области
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Лейлекском районе Киргизии на границе с Таджикистаном вновь слышны выстрелы, передает Sputnik Киргизия со ссылкой на УВД Баткенской области.
При этом в Таджикистане опровергают информацию о перестрелке. "Все спокойно. Граница патрулируется", — цитирует Sputnik Таджикистан представителя пресс-службы мэрии Исфары.
Конфликт местных жителей приграничных районов республик 29 апреля перерос в вооруженное противостояние. Столкновения длились более шести часов.
В результате, по официальным данным, погибли 13 киргизов, еще 134 пострадали. В Душанбе сообщили о восьми жертвах и 110 раненых. В четверг вечером стороны договорились о прекращении огня и отводе сил.
Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — спорные участки границы.
 
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