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На границе Киргизии и Таджикистана возобновилась перестрелка

На границе Киргизии и Таджикистана возобновилась перестрелка

Перестрелка вновь ведется в Лейлекском районе Киргизии на границе с Таджикистаном, передает киргизское агентство со ссылкой на УВД Баткенской области. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T10:37

2021-04-30T10:37

2021-04-30T10:44

ситуация на границе киргизии и таджикистана

баткенская область

таджикистан

киргизия

в мире

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Перестрелка вновь ведется в Лейлекском районе Киргизии на границе с Таджикистаном, передает киргизское агентство со ссылкой на УВД Баткенской области.По данным агентства, стрельба ведется около часа.Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.

баткенская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на границе киргизии и таджикистана, баткенская область, таджикистан, киргизия, в мире