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На границе Киргизии и Таджикистана возобновилась перестрелка
На границе Киргизии и Таджикистана возобновилась перестрелка
Перестрелка вновь ведется в Лейлекском районе Киргизии на границе с Таджикистаном, передает киргизское агентство со ссылкой на УВД Баткенской области. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T10:37
2021-04-30T10:37
2021-04-30T10:44
ситуация на границе киргизии и таджикистана
баткенская область
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Перестрелка вновь ведется в Лейлекском районе Киргизии на границе с Таджикистаном, передает киргизское агентство со ссылкой на УВД Баткенской области.По данным агентства, стрельба ведется около часа.Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, баткенская область, таджикистан, киргизия, в мире