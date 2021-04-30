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В Кремле назвали условия для переговоров Путина и Зеленского
В Кремле назвали условия для переговоров Путина и Зеленского
Москва ждет от Киева конкретных предложений по возможным переговорам президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, пока ничего нет,... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T13:34
2021-04-30T17:25
россия
андрей ермак
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
дмитрий козак
украина
политика
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Москва ждет от Киева конкретных предложений по возможным переговорам президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, пока ничего нет, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Зеленский в интервью итальянской газете la Repubblica заявил, что Ватикан мог бы стать "оптимальным местом" для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной."Пока опять же я, к сожалению, не могу поделиться никакой конкретикой на этот счет. Должны, наверное, в рабочем или официальном порядке какие-то нам переданы и озвучены предложения конкретные. Пока нет ничего. Ни по повестке дня, ни по чему. Дело в том, что, возможно, действительно президент Зеленский принимает самоличное решение, быстро формулирует, но все-таки у нас есть тоже определенные процедуры, определенный процесс формирования позиций по основным текущим позициям. И конечно, в одночасье этот процесс пройти очень сложно", — сказал он."Принято, что заранее обмениваются какими-то идеями и потом уже, после формулирований позиций, собираются, &lt;...&gt; здесь все-таки мы ждем, когда какие-то конкретные предложения поступят", — добавил он.Ранее Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место — это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи. В свою очередь, как говорил Песков, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины.Песков еще раз отметил, что связь осуществляется между Ермаком и Козаком.
https://ria.ru/20210428/vstrecha-1730393464.html
https://ria.ru/20210428/zelenskiy-1730323596.html
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россия, андрей ермак, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, дмитрий козак, украина, политика

В Кремле назвали условия для переговоров Путина и Зеленского

13:34 30.04.2021 (обновлено: 17:25 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Москва ждет от Киева конкретных предложений по возможным переговорам президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, пока ничего нет, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Зеленский в интервью итальянской газете la Repubblica заявил, что Ватикан мог бы стать "оптимальным местом" для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 21:06
"Его прет": украинцы высмеяли слова Зеленского о встрече с Путиным
"Пока опять же я, к сожалению, не могу поделиться никакой конкретикой на этот счет. Должны, наверное, в рабочем или официальном порядке какие-то нам переданы и озвучены предложения конкретные. Пока нет ничего. Ни по повестке дня, ни по чему. Дело в том, что, возможно, действительно президент Зеленский принимает самоличное решение, быстро формулирует, но все-таки у нас есть тоже определенные процедуры, определенный процесс формирования позиций по основным текущим позициям. И конечно, в одночасье этот процесс пройти очень сложно", — сказал он.
"Принято, что заранее обмениваются какими-то идеями и потом уже, после формулирований позиций, собираются, <...> здесь все-таки мы ждем, когда какие-то конкретные предложения поступят", — добавил он.
Ранее Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место — это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи. В свою очередь, как говорил Песков, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины.
Песков еще раз отметил, что связь осуществляется между Ермаком и Козаком.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 14:58
Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с Путиным
 
РоссияАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинДмитрий КозакУкраинаПолитика
 
 
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