https://ria.ru/20210430/peregovory-1730676525.html

В Кремле назвали условия для переговоров Путина и Зеленского

В Кремле назвали условия для переговоров Путина и Зеленского

Москва ждет от Киева конкретных предложений по возможным переговорам президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, пока ничего нет,... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T13:34

2021-04-30T13:34

2021-04-30T17:25

россия

андрей ермак

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

дмитрий козак

украина

политика

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Москва ждет от Киева конкретных предложений по возможным переговорам президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, пока ничего нет, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Зеленский в интервью итальянской газете la Repubblica заявил, что Ватикан мог бы стать "оптимальным местом" для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной."Пока опять же я, к сожалению, не могу поделиться никакой конкретикой на этот счет. Должны, наверное, в рабочем или официальном порядке какие-то нам переданы и озвучены предложения конкретные. Пока нет ничего. Ни по повестке дня, ни по чему. Дело в том, что, возможно, действительно президент Зеленский принимает самоличное решение, быстро формулирует, но все-таки у нас есть тоже определенные процедуры, определенный процесс формирования позиций по основным текущим позициям. И конечно, в одночасье этот процесс пройти очень сложно", — сказал он."Принято, что заранее обмениваются какими-то идеями и потом уже, после формулирований позиций, собираются, <...> здесь все-таки мы ждем, когда какие-то конкретные предложения поступят", — добавил он.Ранее Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место — это уже детали, и отметил, что поручил руководителю своего офиса Андрею Ермаку заняться организацией встречи. В свою очередь, как говорил Песков, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины.Песков еще раз отметил, что связь осуществляется между Ермаком и Козаком.

https://ria.ru/20210428/vstrecha-1730393464.html

https://ria.ru/20210428/zelenskiy-1730323596.html

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россия, андрей ермак, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, дмитрий козак, украина, политика