Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210430/pavlov-1730693018.html
Правозащитники рассказали, почему на адвоката Павлова завели дело
Правозащитники рассказали, почему на адвоката Павлова завели дело
Дело против адвоката Ивана Павлова возбудили из-за его комментариев прессе, связанных с расследованием по советнику "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T14:19
2021-04-30T14:47
иван сафронов
россия
роскосмос
иван павлов
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730622774_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_0a7b379c06480e044d585a21c879ff54.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Дело против адвоката Ивана Павлова возбудили из-за его комментариев прессе, связанных с расследованием по советнику "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, говорится в копии постановления о возбуждении уголовного дела, опубликованной правозащитным объединением "Команда 29"."Адвокат Павлов... действуя без согласия следователя, передал в издание "Ведомости", являющимся средством массовой информации, копию постановления о привлечении Сафронова И.И. в качестве обвиняемого, содержащего сведения об обстоятельствах инкриминируемого ему преступления, а также организовал размещение вышеуказанного постановления в сети интернет", - сказано в постановлении.Также главе "Команды 29" Павлову вменяется то, что он рассказал журналистам нескольких СМИ о допросе свидетеля под псевдонимом "Ландер".В результате, отмечается в постановлении, следователь возбудил против Павлова дело по статье 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования").Ранее силовики пришли с обыском в московскую гостиницу, где Павлов остановился перед заседанием по делу Сафронова, также следователи побывали в квартире его жены в Петербурге, сообщал РИА Новости коллега адвоката Евгений Смирнов.
https://ria.ru/20210430/pavlov-1730669597.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730622774_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_e95748cf5fdded636c4e176528720002.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван сафронов, россия, роскосмос, иван павлов, санкт-петербург, происшествия

Правозащитники рассказали, почему на адвоката Павлова завели дело

14:19 30.04.2021 (обновлено: 14:47 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат Иван Павлов
Адвокат Иван Павлов - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Дело против адвоката Ивана Павлова возбудили из-за его комментариев прессе, связанных с расследованием по советнику "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, говорится в копии постановления о возбуждении уголовного дела, опубликованной правозащитным объединением "Команда 29".
"Адвокат Павлов... действуя без согласия следователя, передал в издание "Ведомости", являющимся средством массовой информации, копию постановления о привлечении Сафронова И.И. в качестве обвиняемого, содержащего сведения об обстоятельствах инкриминируемого ему преступления, а также организовал размещение вышеуказанного постановления в сети интернет", - сказано в постановлении.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
13:10
В Кремле прокомментировали задержание адвоката Павлова
Также главе "Команды 29" Павлову вменяется то, что он рассказал журналистам нескольких СМИ о допросе свидетеля под псевдонимом "Ландер".
В результате, отмечается в постановлении, следователь возбудил против Павлова дело по статье 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования").
Ранее силовики пришли с обыском в московскую гостиницу, где Павлов остановился перед заседанием по делу Сафронова, также следователи побывали в квартире его жены в Петербурге, сообщал РИА Новости коллега адвоката Евгений Смирнов.
 
Иван СафроновРоссияРоскосмосИван ПавловСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53Диетолог рассказала, как побаловать себя куличом без вреда для здоровья
03:39Блинкен заявил о стремлении Запада к конструктивным отношениям с Россией
03:37Вильфанд назвал регионы, которым повезло с погодой на майские праздники
03:23Канада приостановила применение вакцины Johnson & Johnson
03:21Один из штрафов для автомобилистов вырос в пять раз
03:20На Сахалине ищут троих пропавших рыбаков
03:19Двое пострадавших в ДТП в Хабаровском крае находятся в тяжелом состоянии
03:12Врач назвал главную ошибку при оказании первой помощи на природе
03:06Источники сообщили дату очередного запуска с космодрома Восточный
03:01Беспорядки в Колумбии привели к ранению 200 полицейских
02:54МИД Латвии осудил ответные меры России против двух граждан республики
02:31"Время поджимает": Мясников предупредил россиян о новых волнах COVID-19
02:15Брокер назвал самые плохие идеи для заработка на биткоине
02:10Пасхальное угощение: как отметить праздник без вреда для здоровья
01:54Пушков удивился реакции Зеленского на марш в честь фашистов в Киеве
01:38Онколог дал совет россиянам, у которых в роду был рак
01:15Эксперт объяснил, что делать, если вам "в лоб" летит автомобиль
01:02Объявлен победитель шоу "Голос. Дети"
00:59Житель Дагестана застрелил соседа во время бытовой ссоры
00:53В Приднестровье доставили партию второго компонента вакцины "Спутник V"
Лента новостейМолния