https://ria.ru/20210430/pavlov-1730693018.html
Правозащитники рассказали, почему на адвоката Павлова завели дело
Правозащитники рассказали, почему на адвоката Павлова завели дело
Дело против адвоката Ивана Павлова возбудили из-за его комментариев прессе, связанных с расследованием по советнику "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T14:19
2021-04-30T14:19
2021-04-30T14:47
иван сафронов
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роскосмос
иван павлов
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происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Дело против адвоката Ивана Павлова возбудили из-за его комментариев прессе, связанных с расследованием по советнику "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, говорится в копии постановления о возбуждении уголовного дела, опубликованной правозащитным объединением "Команда 29"."Адвокат Павлов... действуя без согласия следователя, передал в издание "Ведомости", являющимся средством массовой информации, копию постановления о привлечении Сафронова И.И. в качестве обвиняемого, содержащего сведения об обстоятельствах инкриминируемого ему преступления, а также организовал размещение вышеуказанного постановления в сети интернет", - сказано в постановлении.Также главе "Команды 29" Павлову вменяется то, что он рассказал журналистам нескольких СМИ о допросе свидетеля под псевдонимом "Ландер".В результате, отмечается в постановлении, следователь возбудил против Павлова дело по статье 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования").Ранее силовики пришли с обыском в московскую гостиницу, где Павлов остановился перед заседанием по делу Сафронова, также следователи побывали в квартире его жены в Петербурге, сообщал РИА Новости коллега адвоката Евгений Смирнов.
https://ria.ru/20210430/pavlov-1730669597.html
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иван сафронов, россия, роскосмос, иван павлов, санкт-петербург, происшествия