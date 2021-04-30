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Онищенко предложил ввести биологический норматив ГТО
Онищенко предложил ввести биологический норматив ГТО
Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил ввести биологический норматив ГТО. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T13:24
2021-04-30T15:54
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
геннадий онищенко
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил ввести биологический норматив ГТО.Его основами станут ношение масок и вакцинация."Мы с вами должны усвоить истину, нам нужен биологический ГТО. Вернули, слава богу, пять лет назад норматив "Готов к труду и обороне" — это как раз норматив, который нас физически готовил к возможным испытаниям. Здесь я предлагаю ввести биологический норматив "Готов к труду и обороне", — заявил он.Он считает необходимым сделать его главной парадигмой изменения поведенческих реакций."Кроме масок, у нас есть сегодня возможность привиться, главная составляющая этого ГТО — давайте все привьемся, кому это положено", — добавил Онищенко.В настоящее время в российских регионах действуют ограничения, в том числе масочный режим, в связи с пандемией. Также в России с декабря проходит массовая вакцинация от COVID.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко

Онищенко предложил ввести биологический норматив ГТО

13:24 30.04.2021 (обновлено: 15:54 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил ввести биологический норматив ГТО.
Его основами станут ношение масок и вакцинация.
"Мы с вами должны усвоить истину, нам нужен биологический ГТО. Вернули, слава богу, пять лет назад норматив "Готов к труду и обороне" — это как раз норматив, который нас физически готовил к возможным испытаниям. Здесь я предлагаю ввести биологический норматив "Готов к труду и обороне", — заявил он.
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Онищенко назвал отказ от масок невозможным
Он считает необходимым сделать его главной парадигмой изменения поведенческих реакций.
"Кроме масок, у нас есть сегодня возможность привиться, главная составляющая этого ГТО — давайте все привьемся, кому это положено", — добавил Онищенко.
В настоящее время в российских регионах действуют ограничения, в том числе масочный режим, в связи с пандемией. Также в России с декабря проходит массовая вакцинация от COVID.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФГеннадий Онищенко
 
 
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