https://ria.ru/20210430/onischenko-1730674277.html

Онищенко предложил ввести биологический норматив ГТО

Онищенко предложил ввести биологический норматив ГТО

Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил ввести биологический норматив ГТО. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T13:24

2021-04-30T13:24

2021-04-30T15:54

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил ввести биологический норматив ГТО.Его основами станут ношение масок и вакцинация."Мы с вами должны усвоить истину, нам нужен биологический ГТО. Вернули, слава богу, пять лет назад норматив "Готов к труду и обороне" — это как раз норматив, который нас физически готовил к возможным испытаниям. Здесь я предлагаю ввести биологический норматив "Готов к труду и обороне", — заявил он.Он считает необходимым сделать его главной парадигмой изменения поведенческих реакций."Кроме масок, у нас есть сегодня возможность привиться, главная составляющая этого ГТО — давайте все привьемся, кому это положено", — добавил Онищенко.В настоящее время в российских регионах действуют ограничения, в том числе масочный режим, в связи с пандемией. Также в России с декабря проходит массовая вакцинация от COVID.

https://ria.ru/20210401/maski-1603853515.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко