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Голикова сообщила об одобрении новых образовательных стандартов
Голикова сообщила об одобрении новых образовательных стандартов
Рабочая группа одобрила проекты новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:30
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Рабочая группа одобрила проекты новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.По ее словам, Минпросвещения провело серьезную работу по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования.Она добавила, что работа на этом не заканчивается, отметив, что эти ФГОС носят промежуточный этап, так как надо готовиться к новому подходу с учетом стоящих перед системой образования вызовов.Она уточнила, что подходы предполагают изменения сроков подготовки, порядок установления контрольных цифр приема для среднего специального образования, изменение материально-технической базы этих учреждений и "полное соединение системы профтехобразования с прогнозом реагирования на процессы, происходящие на рынке труда".
https://ria.ru/20210428/inoagenty-1730389951.html
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социальный навигатор, сн_образование, татьяна голикова, общество, образование - общество

Голикова сообщила об одобрении новых образовательных стандартов

12:30 30.04.2021 (обновлено: 13:03 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Рабочая группа одобрила проекты новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, Минпросвещения провело серьезную работу по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования.
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"Не так давно рабочая группа, которая была создана распоряжением президента, одобрила проекты новых федеральных государственных образовательных стандартов с учетом доработки, с учетом всех обсуждений, и предложило министерству просвещения провести заключительный этап по, собственно, утверждению", - сказал Голикова на итоговой коллегии Минпросвщения.
Она добавила, что работа на этом не заканчивается, отметив, что эти ФГОС носят промежуточный этап, так как надо готовиться к новому подходу с учетом стоящих перед системой образования вызовов.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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"Сегодня в правительстве подготовлены определенные подходы к развитию системы среднего специального образования, которые в ближайшее время будут представлены вашему вниманию", - сказала Голикова на итоговой коллегии Минпросвещения России.
Она уточнила, что подходы предполагают изменения сроков подготовки, порядок установления контрольных цифр приема для среднего специального образования, изменение материально-технической базы этих учреждений и "полное соединение системы профтехобразования с прогнозом реагирования на процессы, происходящие на рынке труда".
 
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