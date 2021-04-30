https://ria.ru/20210430/obrazovanie-1730659557.html

Голикова сообщила об одобрении новых образовательных стандартов

Голикова сообщила об одобрении новых образовательных стандартов

Рабочая группа одобрила проекты новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T12:30

2021-04-30T12:30

2021-04-30T13:03

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Рабочая группа одобрила проекты новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.По ее словам, Минпросвещения провело серьезную работу по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования.Она добавила, что работа на этом не заканчивается, отметив, что эти ФГОС носят промежуточный этап, так как надо готовиться к новому подходу с учетом стоящих перед системой образования вызовов.Она уточнила, что подходы предполагают изменения сроков подготовки, порядок установления контрольных цифр приема для среднего специального образования, изменение материально-технической базы этих учреждений и "полное соединение системы профтехобразования с прогнозом реагирования на процессы, происходящие на рынке труда".

https://ria.ru/20210428/inoagenty-1730389951.html

https://ria.ru/20210430/obrazovanie-1730665398.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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