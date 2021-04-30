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Астрономы рассказали об ожидаемом в конце мая затмении Луны и суперлунии
Астрономы рассказали об ожидаемом в конце мая затмении Луны и суперлунии
Суперлуние этого года произойдет в конце мая и будет сопровождаться полным лунным затмением, которое смогут наблюдать жители Дальнего Востока, рассказали РИА... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:47
2021-04-30T11:47
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Суперлуние этого года произойдет в конце мая и будет сопровождаться полным лунным затмением, которое смогут наблюдать жители Дальнего Востока, рассказали РИА Новости в московском планетарии."26 мая – полное лунное затмение во время "Суперлуния" с глубиной погружения в северную часть земной тени на 1,02 лунного диаметра, видимое на Дальнем Востоке России. В России полную фазу затмения смогут наблюдать только на Дальнем Востоке в вечернее время. Полные, частные и полутеневые фазы будут видны на западном побережье Северной Америки, Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии, в России на юго-востоке Сибири и Дальнем Востоке", - рассказали в планетарии.В тот же день произойдет явление, именуемое "Суперлунием", когда Луна будет наиболее близко к Земле, и, соответственно, займет на небе больший диаметр. Максимума она достигнет в 14.14 мск.
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земля, луна, космос - риа наука

Астрономы рассказали об ожидаемом в конце мая затмении Луны и суперлунии

11:47 30.04.2021
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСуперлуние, наблюдаемое в Грозном
Суперлуние, наблюдаемое в Грозном - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Суперлуние этого года произойдет в конце мая и будет сопровождаться полным лунным затмением, которое смогут наблюдать жители Дальнего Востока, рассказали РИА Новости в московском планетарии.
"26 мая – полное лунное затмение во время "Суперлуния" с глубиной погружения в северную часть земной тени на 1,02 лунного диаметра, видимое на Дальнем Востоке России. В России полную фазу затмения смогут наблюдать только на Дальнем Востоке в вечернее время. Полные, частные и полутеневые фазы будут видны на западном побережье Северной Америки, Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии, в России на юго-востоке Сибири и Дальнем Востоке", - рассказали в планетарии.
В тот же день произойдет явление, именуемое "Суперлунием", когда Луна будет наиболее близко к Земле, и, соответственно, займет на небе больший диаметр. Максимума она достигнет в 14.14 мск.
Близкая, яркая, колдовская: розовая Луна в небе
© REUTERS / Toby Melville

Нынешнее суперлуние стало первым в этом году.

Розовая Суперлуна на Стоунхенджем
1 из 12

Нынешнее суперлуние стало первым в этом году.

© REUTERS / Toby Melville
© AP Photo / Charlie Riedel

Луна подошла к Земле максимально близко.

Розовая Суперлуна в Луисвилле, штат Кентукки
2 из 12

Луна подошла к Земле максимально близко.

© AP Photo / Charlie Riedel
© AFP 2021 / Chandan Khanna

Расстояние между планетами составило порядка 357 тысяч километров.

Розовая Суперлуна в Майами-Бич
3 из 12

Расстояние между планетами составило порядка 357 тысяч километров.

© AFP 2021 / Chandan Khanna
© REUTERS / Murad Sezer

При суперлунии спутник Земли выглядит на треть ярче, чем обычно.

Розовая Суперлуна над мечетью Чамлыджа в Стамбуле, Турция
4 из 12

При суперлунии спутник Земли выглядит на треть ярче, чем обычно.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / Edgar Su

Суперлуние совпало с полнолунием.

Розовая Суперлуна в Садах у Залива в Сингапуре
5 из 12

Суперлуние совпало с полнолунием.

© REUTERS / Edgar Su
© REUTERS / Hannah McKay

В момент, когда это происходит, Луна приобретает необычный оттенок.

Розовая Суперлуна в Лондоне
6 из 12

В момент, когда это происходит, Луна приобретает необычный оттенок.

© REUTERS / Hannah McKay
© AFP 2021 / Angela Weiss

Первыми огромную розовую Луну увидели жители Турции, Ирана и Германии.

Розовая Суперлуна над Манхэттеном
7 из 12

Первыми огромную розовую Луну увидели жители Турции, Ирана и Германии.

© AFP 2021 / Angela Weiss
© REUTERS / Jonathan Ernst

Полнолуния нередко награждают романтическими названиями.

Розовая Суперлуна в Вашингтоне, США
8 из 12

Полнолуния нередко награждают романтическими названиями.

© REUTERS / Jonathan Ernst
© REUTERS / Eduardo Munoz

Апрельское, например, считается розовым — и даже не из-за окраски диска, а в честь весенних цветов флоксов.

Розовая Суперлуна в Нью-Йорке
9 из 12

Апрельское, например, считается розовым — и даже не из-за окраски диска, а в честь весенних цветов флоксов.

© REUTERS / Eduardo Munoz
© AFP 2021 / Juan Mabromata

Модой на поэтичные названия мы обязаны американским индейцам, которые таким образом отмечали смену сезонов.

Розовая Суперлуна
10 из 12

Модой на поэтичные названия мы обязаны американским индейцам, которые таким образом отмечали смену сезонов.

© AFP 2021 / Juan Mabromata
© AP Photo / Alastair Grant

Для европейских переселенцев, подхвативших это начинание, оно стало красивой традицией.

Розовая Суперлуна в Лондоне
11 из 12

Для европейских переселенцев, подхвативших это начинание, оно стало красивой традицией.

© AP Photo / Alastair Grant
© AP Photo / Emrah Gurel

Розовую Луну можно будет наблюдать три дня.

Розовая Суперлуна в Стамбуле
12 из 12

Розовую Луну можно будет наблюдать три дня.

© AP Photo / Emrah Gurel
1 из 12

Нынешнее суперлуние стало первым в этом году.

© REUTERS / Toby Melville
2 из 12

Луна подошла к Земле максимально близко.

© AP Photo / Charlie Riedel
3 из 12

Расстояние между планетами составило порядка 357 тысяч километров.

© AFP 2021 / Chandan Khanna
4 из 12

При суперлунии спутник Земли выглядит на треть ярче, чем обычно.

© REUTERS / Murad Sezer
5 из 12

Суперлуние совпало с полнолунием.

© REUTERS / Edgar Su
6 из 12

В момент, когда это происходит, Луна приобретает необычный оттенок.

© REUTERS / Hannah McKay
7 из 12

Первыми огромную розовую Луну увидели жители Турции, Ирана и Германии.

© AFP 2021 / Angela Weiss
8 из 12

Полнолуния нередко награждают романтическими названиями.

© REUTERS / Jonathan Ernst
9 из 12

Апрельское, например, считается розовым — и даже не из-за окраски диска, а в честь весенних цветов флоксов.

© REUTERS / Eduardo Munoz
10 из 12

Модой на поэтичные названия мы обязаны американским индейцам, которые таким образом отмечали смену сезонов.

© AFP 2021 / Juan Mabromata
11 из 12

Для европейских переселенцев, подхвативших это начинание, оно стало красивой традицией.

© AP Photo / Alastair Grant
12 из 12

Розовую Луну можно будет наблюдать три дня.

© AP Photo / Emrah Gurel
 
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