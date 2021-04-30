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Астрономы рассказали об ожидаемом в конце мая затмении Луны и суперлунии

Астрономы рассказали об ожидаемом в конце мая затмении Луны и суперлунии

Суперлуние этого года произойдет в конце мая и будет сопровождаться полным лунным затмением, которое смогут наблюдать жители Дальнего Востока, рассказали РИА... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T11:47

2021-04-30T11:47

2021-04-30T11:47

земля

луна

космос - риа наука

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Суперлуние этого года произойдет в конце мая и будет сопровождаться полным лунным затмением, которое смогут наблюдать жители Дальнего Востока, рассказали РИА Новости в московском планетарии."26 мая – полное лунное затмение во время "Суперлуния" с глубиной погружения в северную часть земной тени на 1,02 лунного диаметра, видимое на Дальнем Востоке России. В России полную фазу затмения смогут наблюдать только на Дальнем Востоке в вечернее время. Полные, частные и полутеневые фазы будут видны на западном побережье Северной Америки, Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии, в России на юго-востоке Сибири и Дальнем Востоке", - рассказали в планетарии.В тот же день произойдет явление, именуемое "Суперлунием", когда Луна будет наиболее близко к Земле, и, соответственно, займет на небе больший диаметр. Максимума она достигнет в 14.14 мск.

земля

луна

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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