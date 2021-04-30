https://ria.ru/20210430/lenoblast-1730735900.html

Ленобласть вошла в ТОП-10 регионов с самой низкой безработицей

Ленобласть вошла в ТОП-10 регионов с самой низкой безработицей

Уровень регистрируемой безработицы в Ленинградской области в апреле 2021 года составил 0,87% – зарегистрированы 9,3 тысячи безработных, таким образом, регион... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T16:59

2021-04-30T16:59

2021-04-30T16:59

ленинградская область

безработица

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Уровень регистрируемой безработицы в Ленинградской области в апреле 2021 года составил 0,87% – зарегистрированы 9,3 тысячи безработных, таким образом, регион вошел в десятку регионов с самой низкой безработицей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, с начала года Биржа труда региона помогла найти новую работу 5,9 тысячи жителей области. Всего для поиска подходящей работы в январе-апреле на областную Биржу труда обратились 13,6 тысячи человек, безработными были признаны 6,8 тысячи человек. За четыре месяца 2021 года служба занятости выдала более 50 тысяч направлений на работу. "Сегодня в базе вакансий области 25 тысяч предложений, из них 70% по рабочим профессиям, 30% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих", — отметил представитель пресс-службы.По его словам, при содействии службы занятости с начала года на оплачиваемые общественные работы трудоустроено 388 человек; 78 из них – на рабочие места, созданные за счет субсидий из областного бюджета. Общественные работы с региональной поддержкой созданы в "Усадьбе Марьино", ТД "Цветы Тельмана", АНО "Ресурсный центр "Анна"", АНО "Ресурсный центр "Кайкино"" и в других организациях.Он отметил, что в рамках программы опережающего профессионального обучения для работников предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также сотрудников организаций, осуществляющих модернизацию производства, направлены на обучение для получения новых знаний и расширения профессиональных возможностей 236 человек. Завершили обучение 184 работника."С финансовой поддержкой службы занятости 38 жителей региона открыли свое дело. Ими создано дополнительно восемь рабочих мест для трудоустройства безработных. Сферы бизнеса ленинградцы выбирают самые разные – кофейни, фермерские хозяйства, юридические бюро", - резюмировали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210422/doplaty-1729505174.html

https://ria.ru/20210422/sotsipoteka-1729494586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безработица