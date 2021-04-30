https://ria.ru/20210430/krest-1730572498.html

Куда пропал подлинный Крест Господень

Куда пропал подлинный Крест Господень

У православных Страстная пятница — самый скорбный день в году. Люди вспоминают распятие Иисуса Христа. Орудие казни — Крест Господень — пожалуй, главная святыня РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T08:00

2021-04-30T08:00

2021-04-30T08:01

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Олег Налисник. У православных Страстная пятница — самый скорбный день в году. Люди вспоминают распятие Иисуса Христа. Орудие казни — Крест Господень — пожалуй, главная святыня христианства. Однако найти ее не могут. О возможной судьбе реликвии — в материале РИА Новости.Загадочная судьба"Если собрать все части Креста Господня вместе, то получится Ноев ковчег", — съязвил однажды один из основоположников протестантизма, Жак Кальвин. В XVI веке, когда он жил, Западную Европу охватила "лихорадка реликвий": города и монастыри скупали различные артефакты, чтобы привлекать к себе побольше паломников. А продавцы, в свою очередь, подделывали свидетельства о подлинности и придумывали красивые легенды обретения святыни.Целью номер один был, конечно же, Крест Господень. Ему верующие придают особое значение: это не только орудие казни Господа, на котором он провел последние часы земной жизни, но и главный символ христианства. Кресту испокон веков приписывали различные чудеса.Даже крестьяне в XVI веке знали, что святыня не хранится в одном месте. Да, в иерусалимском храме Гроба Господня на месте распятия стоит крест в натуральную величину. Но это копия с вложенной частью подлинной реликвии. Где же остальные?История священного артефакта довольно туманна. В Евангелии о его судьбе ничего не сказано. После смерти Господа римские власти сделали исключение для последователей: позволили забрать тело.Это доверили Иосифу из Аримафеи — тайному ученику Христа, влиятельному иудейскому старейшине. "Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, — приходивший прежде к Иисусу ночью, — и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи. На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко", — свидетельствует евангелист Иоанн.По древнееврейскому обычаю орудие казни клали в погребальную пещеру рядом с телом. Но, видимо, ученикам это не разрешили. По одной версии, Крест закопали рядом, по другой — сбросили в цистерну городской канализации. Все бы ничего, да только Иисус был не единственным, кого казнили в пятницу перед праздником иудейской Пасхи. По обе стороны от него распяли двух разбойников. Поэтому все три креста зарыли рядом. Первые христиане тайком посещали это место вплоть до 130 года, когда римляне, подавляя восстание, сравняли Иерусалим с землей. "Пытались откусить часть"Спустя три века римские власти сменили гнев на милость. Елена, мать императора Константина, снарядила на Святую Землю большую экспедицию. Несколько лет она искала места, связанные с земной жизнью Спасителя. И, конечно же, Крест Господень.В Иерусалиме уже и не представляли, какая святыня зарыта в городе. Неудивительно: после разрушения во II веке отсюда выгнали почти всех. И лишь один человек хранил тайное знание.Согласно легенде, его звали Иудой. Он отказался сообщить Елене, где реликвия. Но после "допроса с пристрастием" все же признался. Церковное предание гласит, что иерусалимский епископ Макарий предложил поочередно приложить каждый из найденных крестов к тяжелобольной женщине: от прикосновения к тому, на котором был распят Господь, она исцелилась. По другой версии, его приложили к мертвецу, которого проносили мимо, и тот ожил.Обретенную реликвию выставили на поклонение. В честь этого события христиане празднуют Воздвижение Креста Господня (27 сентября у православных). Святыню поделили пополам: половину оставили в Иерусалиме, вторую правительница забрала с собой в Константинополь. Правда, ученые в этом сомневаются. Некоторые исследователи считают, что Елена оставила в Палестине лишь небольшой фрагмент. На это указывают свидетельства монахини Эгерии, посетившей Святую Землю в 380-х: "Во время службы на Голгофе перед епископом ставят стол и затем вносят серебряную шкатулку с древом священного Креста. Его вынимают, епископ крепко держит святыню в руках и дает всем людям приложиться к ней. Рядом стоят диаконы — я не знаю, для чего именно, но, говорят, были случаи, когда святое древо пытались украсть, выхватив или даже откусив от него часть"."Святыню разделили"Иерусалимский фрагмент все же украли. В 614 году персидский царь Хосров опустошил Иерусалим, забрав святыню. Расчет был прост: ради возвращения реликвии византийцы готовы на все, а значит, их можно шантажировать. Правда, Константинополь не поддался. Император Ираклий в последующие 14 лет методично подрывал могущество государства персов. И те в итоге вернули Крест. Но в 638-м священный для христиан город пал под натиском арабских завоевателей. Те сожгли храм Гроба Господня. Крест удалось спасти."Христиане, посовещавшись, разрезав, разделили на много частей и по церквам верных распределили", — описывал судьбу святыни монах Анселл в XI веке. Большая часть осталась в Иерусалиме. История этого фрагмента обрывается в 1187 году. Войско крестоносцев взяло его на битву с армией Саладина. Рыцарей разгромили, а Крест таинственным образом исчез. Согласно преданию, папа римский Урбан III упал замертво, узнав об этом. После по всей средневековой Европе разошлись легенды, общий смысл которых сводится к одному: Крест был из дерева райского сада, вот и вернулся обратно. Хотя в хрониках святыня упоминается еще пару раз: в 1219 году арабы предложили ее тамплиерам в обмен на снятие осады с города Думьят в Египте. Еще в одном манускрипте говорится, что реликвию спрятали где-то в Дамаске.Давняя традицияНедолго пролежал и фрагмент в Константинополе — тот самый, что привезла Елена. В 1204-м город захватили крестоносцы. Большую часть святынь они увезли с собой. По всей видимости, Крест Господень был в их числе.А в Европе его разделили на части. Наиболее крупные хранятся в Риме, Париже, Генте, Брюсселе, на Афоне и севере Испании. Фрагменты есть и в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иваново. В 2006 году частичку Креста доставили на околоземную орбиту."Святыни всегда разделяли и раздавали в разные храмы и монастыри. Поэтому они так широко распространены", — поясняет известный богослов протоиерей Николай Емельянов. Что интересно, специалисты не сомневаются в подлинности хранящихся в России фрагментов. Их история довольно четко прослеживается, а это главный критерий для ученых.

https://ria.ru/20210130/nazaret-1595192914.html

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иисус христос, страстная неделя, страстная пятница, страстная седмица, пасха, иерусалим, гент, египет