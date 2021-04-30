https://ria.ru/20210430/kreml-1730671352.html

Кремль приветствовал решение Киргизии и Таджикистана о прекращении огня

Кремль приветствовал решение Киргизии и Таджикистана о прекращении огня

Кремль приветствует договоренность о прекращении огня после пограничного инцидента у Киргизии и Таджикистана и надеется на долгосрочность этой договоренности,... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T13:15

2021-04-30T13:15

2021-04-30T13:16

ситуация на границе киргизии и таджикистана

россия

дмитрий песков

таджикистан

киргизия

в мире

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Кремль приветствует договоренность о прекращении огня после пограничного инцидента у Киргизии и Таджикистана и надеется на долгосрочность этой договоренности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что, во-первых, обе страны, они наладили контакт по линии министров иностранных дел, поэтому мы, конечно, глубоко обеспокоены этими новостями, очень внимательно следим, и приветствуем принятое решение о прекращении огня, и надеемся, что это будет устойчивое прекращение огня, которое позволит избежать в дальнейшем таких эксцессов", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Москве за ситуацией на киргизско-таджикской границе, насколько серьезной считают конфликт и планируют ли поговорить с руководством стран.Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.

https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html

россия

таджикистан

киргизия

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, россия, дмитрий песков, таджикистан, киргизия, в мире