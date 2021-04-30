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Кремль приветствовал решение Киргизии и Таджикистана о прекращении огня
Кремль приветствовал решение Киргизии и Таджикистана о прекращении огня
Кремль приветствует договоренность о прекращении огня после пограничного инцидента у Киргизии и Таджикистана и надеется на долгосрочность этой договоренности,... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T13:15
2021-04-30T13:16
ситуация на границе киргизии и таджикистана
россия
дмитрий песков
таджикистан
киргизия
в мире
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Кремль приветствует договоренность о прекращении огня после пограничного инцидента у Киргизии и Таджикистана и надеется на долгосрочность этой договоренности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что, во-первых, обе страны, они наладили контакт по линии министров иностранных дел, поэтому мы, конечно, глубоко обеспокоены этими новостями, очень внимательно следим, и приветствуем принятое решение о прекращении огня, и надеемся, что это будет устойчивое прекращение огня, которое позволит избежать в дальнейшем таких эксцессов", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Москве за ситуацией на киргизско-таджикской границе, насколько серьезной считают конфликт и планируют ли поговорить с руководством стран.Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, россия, дмитрий песков, таджикистан, киргизия, в мире

Кремль приветствовал решение Киргизии и Таджикистана о прекращении огня

13:15 30.04.2021 (обновлено: 13:16 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Кремль приветствует договоренность о прекращении огня после пограничного инцидента у Киргизии и Таджикистана и надеется на долгосрочность этой договоренности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что, во-первых, обе страны, они наладили контакт по линии министров иностранных дел, поэтому мы, конечно, глубоко обеспокоены этими новостями, очень внимательно следим, и приветствуем принятое решение о прекращении огня, и надеемся, что это будет устойчивое прекращение огня, которое позволит избежать в дальнейшем таких эксцессов", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Москве за ситуацией на киргизско-таджикской границе, насколько серьезной считают конфликт и планируют ли поговорить с руководством стран.
Кыргызские военнослужащие в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 18:30
"Горят заставы". За что воевали на границе Киргизии и Таджикистана
Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
 
Ситуация на границе Киргизии и ТаджикистанаРоссияДмитрий ПесковТаджикистанКиргизияВ мире
 
 
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