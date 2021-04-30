https://ria.ru/20210430/koronavirus-1730662001.html

Сколтех подсчитал долю "российских" штаммов в заражениях COVID-19

Сколтех подсчитал долю "российских" штаммов в заражениях COVID-19

Два специфических "российских" варианта COVID-19 обеспечивают около 50% новых заражений в стране, сообщает пресс-служба Сколтеха. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T12:40

2021-04-30T12:40

2021-04-30T12:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

сколковский институт науки и технологий

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Два специфических "российских" варианта COVID-19 обеспечивают около 50% новых заражений в стране, сообщает пресс-служба Сколтеха.Как отмечается в сообщении, ученые из Сколтеха и ИППИ РАН под руководством профессора Георгия Базыкина совместно с Российским консорциумом по секвенированию геномов коронавирусов (CORGI) изучили варианты коронавируса, распространяющиеся сейчас в России, и выяснили, что больше половины случаев заражения связаны с одним из двух специфических для страны вариантов. Препринт исследования размещен на портале virological.org.В сообщении приводится мнение руководителя исследования, профессора Сколтеха Георгия Базыкина, хотя "российские" варианты становятся все более частыми в разных регионах РФ, прямых доказательств, что они легче передаются, нет."Рост частоты может быть случайным и необязательно связан с изменением свойств вируса. Нет никаких данных о том, что варианты B.1.317 или B.1.397+ имеют другую смертоносность, уязвимость для вакцин или характер течения заболевания", – подчеркнул Базыкин.Как уточняется в сообщении, как и любой вирус, коронавирус SARS-CoV-2 мутирует по мере того, как распространяется в популяции и заражает все больше людей. Удачные с точки зрения вируса мутации приводят к появлению новых штаммов: самые известные из них – это британский (B.1.1.7) и южноафриканский (B.1.351).

https://ria.ru/20210419/koronavirus-1728902146.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сколковский институт науки и технологий, российская академия наук, общество