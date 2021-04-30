https://ria.ru/20210430/koronavirus-1730662001.html
Сколтех подсчитал долю "российских" штаммов в заражениях COVID-19
Сколтех подсчитал долю "российских" штаммов в заражениях COVID-19
Два специфических "российских" варианта COVID-19 обеспечивают около 50% новых заражений в стране, сообщает пресс-служба Сколтеха. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:40
2021-04-30T12:40
2021-04-30T12:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сколковский институт науки и технологий
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Два специфических "российских" варианта COVID-19 обеспечивают около 50% новых заражений в стране, сообщает пресс-служба Сколтеха.Как отмечается в сообщении, ученые из Сколтеха и ИППИ РАН под руководством профессора Георгия Базыкина совместно с Российским консорциумом по секвенированию геномов коронавирусов (CORGI) изучили варианты коронавируса, распространяющиеся сейчас в России, и выяснили, что больше половины случаев заражения связаны с одним из двух специфических для страны вариантов. Препринт исследования размещен на портале virological.org.В сообщении приводится мнение руководителя исследования, профессора Сколтеха Георгия Базыкина, хотя "российские" варианты становятся все более частыми в разных регионах РФ, прямых доказательств, что они легче передаются, нет."Рост частоты может быть случайным и необязательно связан с изменением свойств вируса. Нет никаких данных о том, что варианты B.1.317 или B.1.397+ имеют другую смертоносность, уязвимость для вакцин или характер течения заболевания", – подчеркнул Базыкин.Как уточняется в сообщении, как и любой вирус, коронавирус SARS-CoV-2 мутирует по мере того, как распространяется в популяции и заражает все больше людей. Удачные с точки зрения вируса мутации приводят к появлению новых штаммов: самые известные из них – это британский (B.1.1.7) и южноафриканский (B.1.351).
https://ria.ru/20210419/koronavirus-1728902146.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сколковский институт науки и технологий, российская академия наук, общество
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости.
Два специфических "российских" варианта COVID-19 обеспечивают около 50% новых заражений в стране, сообщает пресс-служба Сколтеха
.
Как отмечается в сообщении, ученые из Сколтеха и ИППИ РАН
под руководством профессора Георгия Базыкина совместно с Российским консорциумом по секвенированию геномов коронавирусов (CORGI) изучили варианты коронавируса, распространяющиеся сейчас в России
, и выяснили, что больше половины случаев заражения связаны с одним из двух специфических для страны вариантов. Препринт исследования размещен на портале virological.org
.
"Ученые показали, что в основном преобладают два варианта: B.1.1.317, на который приходилось 27% новых заражений в феврале-марте, и B.1.1.397+, на который приходилось 33% новых заражений. Эти варианты возникли еще весной 2020 года, но с тех пор постепенно становились все более частыми. Они распространены в России, где их частота растет, но пока редко встречаются в других странах", - говорится в сообщении.
В сообщении приводится мнение руководителя исследования, профессора Сколтеха Георгия Базыкина, хотя "российские" варианты становятся все более частыми в разных регионах РФ, прямых доказательств, что они легче передаются, нет.
"Рост частоты может быть случайным и необязательно связан с изменением свойств вируса. Нет никаких данных о том, что варианты B.1.317 или B.1.397+ имеют другую смертоносность, уязвимость для вакцин или характер течения заболевания", – подчеркнул Базыкин.
Как уточняется в сообщении, как и любой вирус, коронавирус SARS-CoV-2 мутирует по мере того, как распространяется в популяции и заражает все больше людей. Удачные с точки зрения вируса мутации приводят к появлению новых штаммов: самые известные из них – это британский (B.1.1.7) и южноафриканский (B.1.351).