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В Киргизии заявили о 31 погибшем в конфликте на границе с Таджикистаном

В Киргизии заявили о 31 погибшем в конфликте на границе с Таджикистаном

Число граждан Киргизии, погибших во время конфликта на границе с Таджикистаном, возросло до 31, сообщила замминистра здравоохранения республики Элиза... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T15:09

2021-04-30T15:09

2021-04-30T15:52

ситуация на границе киргизии и таджикистана

таджикистан

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 30 апр — РИА Новости. Число граждан Киргизии, погибших во время конфликта на границе с Таджикистаном, возросло до 31, сообщила замминистра здравоохранения республики Элиза Солтонбекова.Еще 154 человека пострадали, 121 из них — гражданские, добавила она. В Душанбе утром заявили о восьми жертвах и 110 раненых, с тех пор информация не обновлялась.Накануне перепалка местных жителей приграничных районов переросла в вооруженное противостояние, стороны стянули к рубежам танки. Столкновения длились более шести часов, разрушены несколько десятков зданий.К вечеру Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня и отводе сил. Сегодня еще были точечные перестрелки, но позже они прекратились.Регион периодически становится зоной конфликтов из-за спорных участков границы.

таджикистан

киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире