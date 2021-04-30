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В Киргизии заявили о 31 погибшем в конфликте на границе с Таджикистаном
В Киргизии заявили о 31 погибшем в конфликте на границе с Таджикистаном
Число граждан Киргизии, погибших во время конфликта на границе с Таджикистаном, возросло до 31, сообщила замминистра здравоохранения республики Элиза... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T15:09
2021-04-30T15:52
ситуация на границе киргизии и таджикистана
таджикистан
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 30 апр — РИА Новости. Число граждан Киргизии, погибших во время конфликта на границе с Таджикистаном, возросло до 31, сообщила замминистра здравоохранения республики Элиза Солтонбекова.Еще 154 человека пострадали, 121 из них — гражданские, добавила она. В Душанбе утром заявили о восьми жертвах и 110 раненых, с тех пор информация не обновлялась.Накануне перепалка местных жителей приграничных районов переросла в вооруженное противостояние, стороны стянули к рубежам танки. Столкновения длились более шести часов, разрушены несколько десятков зданий.К вечеру Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня и отводе сил. Сегодня еще были точечные перестрелки, но позже они прекратились.Регион периодически становится зоной конфликтов из-за спорных участков границы.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире

В Киргизии заявили о 31 погибшем в конфликте на границе с Таджикистаном

15:09 30.04.2021 (обновлено: 15:52 30.04.2021)
 
© Фото : МВД Кыргызской РеспубликиКыргызские полицейские в районе границы с Таджикистаном
Кыргызские полицейские в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Фото : МВД Кыргызской Республики
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БИШКЕК, 30 апр — РИА Новости. Число граждан Киргизии, погибших во время конфликта на границе с Таджикистаном, возросло до 31, сообщила замминистра здравоохранения республики Элиза Солтонбекова.
Еще 154 человека пострадали, 121 из них — гражданские, добавила она.
В Душанбе утром заявили о восьми жертвах и 110 раненых, с тех пор информация не обновлялась.
Накануне перепалка местных жителей приграничных районов переросла в вооруженное противостояние, стороны стянули к рубежам танки. Столкновения длились более шести часов, разрушены несколько десятков зданий.
К вечеру Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня и отводе сил. Сегодня еще были точечные перестрелки, но позже они прекратились.
Регион периодически становится зоной конфликтов из-за спорных участков границы.
 
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