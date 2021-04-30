https://ria.ru/20210430/konflikt-1730652414.html

Источник сообщил о восьми таджикистанцах, погибших в конфликте на границе

Источник сообщил о восьми таджикистанцах, погибших в конфликте на границе

Восемь граждан Таджикистана погибли в результате вооруженного конфликта на границе с Киргизией, сообщил РИА Новости источник в мэрии таджикистанского города... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T12:05

2021-04-30T12:05

2021-04-30T12:05

ситуация на границе киргизии и таджикистана

таджикистан

киргизия

в мире

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ДУШАНБЕ, 30 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Восемь граждан Таджикистана погибли в результате вооруженного конфликта на границе с Киргизией, сообщил РИА Новости источник в мэрии таджикистанского города Исфары.По-прежнему, по официальным данным, с таджикистанской стороны число раненных составляет 31.Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.

https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html

таджикистан

киргизия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире