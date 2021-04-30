https://ria.ru/20210430/konflikt-1730652414.html
Источник сообщил о восьми таджикистанцах, погибших в конфликте на границе
Источник сообщил о восьми таджикистанцах, погибших в конфликте на границе
Восемь граждан Таджикистана погибли в результате вооруженного конфликта на границе с Киргизией, сообщил РИА Новости источник в мэрии таджикистанского города... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T12:05
2021-04-30T12:05
2021-04-30T12:05
ситуация на границе киргизии и таджикистана
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ДУШАНБЕ, 30 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Восемь граждан Таджикистана погибли в результате вооруженного конфликта на границе с Киргизией, сообщил РИА Новости источник в мэрии таджикистанского города Исфары.По-прежнему, по официальным данным, с таджикистанской стороны число раненных составляет 31.Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире