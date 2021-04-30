"Ховар": Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
02:14 30.04.2021 (обновлено: 02:42 30.04.2021)
© Фото : пресс-служба УВД Баткенской областиКыргызские военнослужащие в районе границы с Таджикистаном
© Фото : пресс-служба УВД Баткенской области
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Таджикистан и Киргизия договорились прекратить вооруженный конфликт, а также отвести войска и собрать рабочую группу для создания условий переговоров, сообщается на сайте Национального информационного агентства Таджикистана "Ховар".
"Комиссии по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных районах РТ и КР (Таджикистана и Киргизии) <...> обсудили причины и последствия инцидента, пришли к обоюдному согласию прекратить вооруженный конфликт, отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации, принять меры к недопущению эскалации напряженности", — говорится в сообщении.
Добавляется, что обе стороны также договорились создать совместную рабочую группу из числа сотрудников правоохранительных органов и сотрудников исполнительной власти двух республик для полной реализации намеченных мер, а также создания "условий для плодотворных переговоров".
Ранее стало известно, что на границе между республиками происходят перестрелки. По данным киргизской стороны, таджики открыли огонь по нескольким погранзаставам, одна из них ("Достук") в итоге загорелась; в ответ спецназ захватил таджикскую погранзаставу "Ходжа Аълло". В результате столкновений погибли по три человека с обеих сторон, ранения получили более ста.
Конфликт в приграничной области разгорелся накануне днем. Как заявили в Бишкеке, поводом стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на опорах линии электропередачи. Граждане Киргизии выступили против и попытались спилить столб, затем жители начали закидывать друг друга камнями. Ночью противостояние обострилось, началась стрельба.
Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — неделимитированные участки: там невозможно определить, где именно пролегает граница между государствами.