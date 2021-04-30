https://ria.ru/20210430/karshering-1730697100.html

В Москве запустили регистрацию тестировщиков "народного каршеринга"

В Москве запустили регистрацию тестировщиков "народного каршеринга"

Регистрация первых 100 участников-тестировщиков "народного каршеринга" для друзей и знакомых под названием "Рули" открылась в Москве, также этот проект стартует РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T14:32

2021-04-30T14:32

2021-04-30T14:32

осаго

максим ликсутов

москва

европа

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Регистрация первых 100 участников-тестировщиков "народного каршеринга" для друзей и знакомых под названием "Рули" открылась в Москве, также этот проект стартует и в Санкт-Петербурге, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в своей колонке на транспортном портале."Мы открываем регистрацию для первых 100 участников-тестировщиков нашего нового проекта "Рули". Это "народный каршеринг" — с его помощью вы сможете сдать в аренду свой автомобиль друзьям и знакомым и заработать на этом", - сообщил Ликсутов.Он отметил, что сейчас большинство людей воспринимает свой автомобиль как очень личное пространство, не каждый готов пустить за руль постороннего, поэтому на первом этапе водители сами смогут выбирать, кому доверить свой автомобиль из круга знакомых."Кроме того, мы не ждем миллионов регистраций сразу, этот проект удобная опция, которая должна быть в Москве — в самом современном городе в Европе. Похожие мобильные решения могут быть и у частных компаний, мы будем этому только рады и готовы помогать всем заинтересованным", - сообщил Ликсутов.Заммэра отметил, что работать это будет так: человек скачивает мобильное приложение "Рули" и регистрируется в нем. Когда автомобиль не нужен — можно выставить статус-объявление с условиями. "Затем отмечаете людей из своего списка контактов в телефоне. Им придут уведомления, и они смогут оставить заявку на регистрацию в сервисе в качестве арендаторов. Все условия обсуждаются онлайн — где можно взять машину, где ее нужно оставить, сколько будет длиться аренда, нужно ли оставить полный бак, мыть или нет и сколько цена за все это", - отметил Ликсутов.По его словам, роль дептранса заключается в том, что они создали удобную платформу для упрощения процесса аренды, при этом власти готовы ещё дорабатывать решение по предложениям пользователей."Владелец будет знать всё о машине в режиме реального времени — где она находится, какие у нее в данный момент скорость и остаток топлива в баке. Для этого первым ста участникам мы бесплатно установим необходимое телематическое оборудование и модули удаленного доступа к авто", - говорится в колонке.Помимо этого, первым 100 пользователям предоставят ОСАГО без ограничения числа водителей на срок действия тестирования сервиса. Но по ОСАГО ущерб компенсируется только в тех случаях, когда виноват второй участник ДТП. Поэтому дептранс рекомендует тщательно выбирать арендатора среди своих друзей и знакомых, либо самостоятельно оформить полис КАСКО. Полис КАСКО может покрыть ущерб, если виноват будет арендатор машины. В будущем планируется добавить возможность страхования поездок по КАСКО."Оплата штрафов ложится на нарушителя. Дата фиксации нарушения устанавливается чётко — будет несложно определить, кто в это время управлял автомобилем. Наша общая цель — разумно уменьшить число автомобилей в городе, которые стоят без дела на парковке. Сервис "Рули" однозначно этому поспособствует. Один автомобиль смогут использовать живущие в одном дворе семьи. Или работающие в одном офисе коллеги или друзья", - сообщает Ликсутов.Он отметил, что департаменту очень нужна обратная связь. На основе рекомендаций первых пользователей получится еще улучшить приложение и сделать городское решение удобным и популярным."Кстати, еще одна новость — параллельно с нами сервис "Рули" запускается и в Санкт-Петербурге. Он будет работать на нашей платформе. С коллегами из Правительства Санкт-Петербурга давно прорабатывали это совместное решение. Надеемся, что этот сервис будет удобен жителям обеих столиц", - говорится в сообщении.Он добавил, что подробную информацию о сервисе можно посмотреть на сайте mos.ru/ruli, там же можно задать вопросы и перейти к скачиванию приложения "Рули".

https://ria.ru/20210411/dtp-1727817138.html

https://ria.ru/20210406/karshering-1604436061.html

https://ria.ru/20210309/karshering-1600474034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

осаго, максим ликсутов , москва, европа, санкт-петербург, общество