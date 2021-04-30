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Киргизия и Таджикистан создадут рабочую группу по разрешению конфликта
Киргизия и Таджикистан создадут рабочую группу по разрешению конфликта
Киргизия и Таджикистан создадут совместную рабочую группу по урегулированию конфликта, сообщили РИА Новости в киргизском МИД. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T07:40
2021-04-30T07:40
2021-04-30T07:40
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БИШКЕК, 30 апр - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан создадут совместную рабочую группу по урегулированию конфликта, сообщили РИА Новости в киргизском МИД.Как сообщается, по поручению глав государств на приграничной территории состоялась встреча представителей двух стран, в которой участвовали руководство спецслужб, главы погранведомств и губернаторы областей, в которых произошел конфликт.По его словам, также делегации договорились об отводе войск и военной техники с приграничных участков места их постоянной дислокации и о продолжении переговорного процесса по стабилизации обстановки на приграничных участках двух стран."Сторон договорились о создании совместной рабочей группы из числа сотрудников правоохранительных органов и исполнительной власти двух стран с целью реализации намеченных мер и создания соответствующих стабилизирующих условий для проведения дальнейшего плодотворного переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств", - подчеркнули в киргизском внешнеполитическом ведомстве.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, бишкек, таджикистан, киргизия, в мире
БИШКЕК, 30 апр - РИА Новости. Киргизия
и Таджикистан создадут совместную рабочую группу по урегулированию конфликта, сообщили РИА Новости в киргизском МИД.
Как сообщается, по поручению глав государств на приграничной территории состоялась встреча представителей двух стран, в которой участвовали руководство спецслужб, главы погранведомств и губернаторы областей, в которых произошел конфликт.
"В ходе встречи стороны, основываясь на добрососедских отношениях и ранее принятых межгосударственных соглашениях и договоренностях, пришли к обоюдному согласию по прекращению боевых действий на приграничных участках Баткенской области КР и Согдийской области РТ", - заявил представитель МИД.
По его словам, также делегации договорились об отводе войск и военной техники с приграничных участков места их постоянной дислокации и о продолжении переговорного процесса по стабилизации обстановки на приграничных участках двух стран.
"Сторон договорились о создании совместной рабочей группы из числа сотрудников правоохранительных органов и исполнительной власти двух стран с целью реализации намеченных мер и создания соответствующих стабилизирующих условий для проведения дальнейшего плодотворного переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств", - подчеркнули в киргизском внешнеполитическом ведомстве.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана
29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.