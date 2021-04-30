https://ria.ru/20210430/gruppa-1730609628.html

Киргизия и Таджикистан создадут рабочую группу по разрешению конфликта

Киргизия и Таджикистан создадут рабочую группу по разрешению конфликта

Киргизия и Таджикистан создадут совместную рабочую группу по урегулированию конфликта, сообщили РИА Новости в киргизском МИД. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T07:40

2021-04-30T07:40

2021-04-30T07:40

ситуация на границе киргизии и таджикистана

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киргизия

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БИШКЕК, 30 апр - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан создадут совместную рабочую группу по урегулированию конфликта, сообщили РИА Новости в киргизском МИД.Как сообщается, по поручению глав государств на приграничной территории состоялась встреча представителей двух стран, в которой участвовали руководство спецслужб, главы погранведомств и губернаторы областей, в которых произошел конфликт.По его словам, также делегации договорились об отводе войск и военной техники с приграничных участков места их постоянной дислокации и о продолжении переговорного процесса по стабилизации обстановки на приграничных участках двух стран."Сторон договорились о создании совместной рабочей группы из числа сотрудников правоохранительных органов и исполнительной власти двух стран с целью реализации намеченных мер и создания соответствующих стабилизирующих условий для проведения дальнейшего плодотворного переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств", - подчеркнули в киргизском внешнеполитическом ведомстве.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.

https://ria.ru/20210430/konflikt-1730608741.html

https://ria.ru/20210430/konflikt-1730606051.html

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, бишкек, таджикистан, киргизия, в мире