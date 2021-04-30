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Источник рассказал об обстановке на границе Киргизии и Таджикистана
Источник рассказал об обстановке на границе Киргизии и Таджикистана
Обстановка в районе границы Киргизии и Таджикистана, где произошел вооруженный конфликт, в пятницу спокойная, с момента прекращения огня не было никакой... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T08:44
2021-04-30T08:44
2021-04-30T08:47
ситуация на границе киргизии и таджикистана
таджикистан
киргизия
в мире
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ДУШАНБЕ, 30 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Обстановка в районе границы Киргизии и Таджикистана, где произошел вооруженный конфликт, в пятницу спокойная, с момента прекращения огня не было никакой стрельбы, жители возвращаются в свои дома, сообщили РИА Новости источник в мэрии города Исфара, расположенного вблизи границы.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы."С момента прекращения огня прошлой ночью в этом районе не слышно никакой стрельбы", - сказал собеседник агентства. По его словам, дорога между Исфарой и анклавом Ворух сейчас открыта, жители сел Ходжи Аъло и Сомониен, покинувшие свои дома во время перестрелок, постепенно возвращаются в свои дома, однако вернулись не все женщины и дети, сказал он.Граница между Таджикистаном и Киргизией составляет 970 километров, из которых демаркировано всего 519 километров. Остальное - спорные территории, что приводит к разногласиям по поводу использования воды и земли в приграничных районах.
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РИА Новости
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Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана
Конфликт на таджикско-киргизской границе перерос в военный. Поводом послужил бытовой вопрос установки камер на столбе линии электропередачи таджикской стороной в Баткенском районе Киргизии. Это вызвало недовольство местных жителей и привело к стычке. Подключились военные с обеих сторон, началась стрельба. Вечером 29 апреля обе стороны объявили о полном прекращении огня.
2021-04-30T08:44
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видео, ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире
ДУШАНБЕ, 30 апр – РИА Новости, Лидия Исамова.
Обстановка в районе границы Киргизии
и Таджикистана
, где произошел вооруженный конфликт, в пятницу спокойная, с момента прекращения огня не было никакой стрельбы, жители возвращаются в свои дома, сообщили РИА Новости источник в мэрии города Исфара, расположенного вблизи границы.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
"С момента прекращения огня прошлой ночью в этом районе не слышно никакой стрельбы", - сказал собеседник агентства. По его словам, дорога между Исфарой и анклавом Ворух сейчас открыта, жители сел Ходжи Аъло и Сомониен, покинувшие свои дома во время перестрелок, постепенно возвращаются в свои дома, однако вернулись не все женщины и дети, сказал он.
Граница между Таджикистаном и Киргизией составляет 970 километров, из которых демаркировано всего 519 километров. Остальное - спорные территории, что приводит к разногласиям по поводу использования воды и земли в приграничных районах.