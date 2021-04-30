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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210430/gossip-1730452728.html
Стало известно, когда выйдет перезапуск сериала "Сплетница"
Стало известно, когда выйдет перезапуск сериала "Сплетница"
Джошуа Сафран, шоураннер новой версии сериала "Сплетница", на своей странице в Twitter сообщил, что зрители увидят шоу уже в июле этого года. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T06:01
2021-04-30T06:01
культура
блейк лайвли
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Джошуа Сафран, шоураннер новой версии сериала "Сплетница", на своей странице в Twitter сообщил, что зрители увидят шоу уже в июле этого года.Оригинальный сериал состоял из шести сезонов. Он стартовал в 2007 году и закончился в 2012. Главные герои — подруги Серена ван дер Вудсен (Блейк Лайвли) и Блэр Уолдорф (Лейтон Мистер). Девушки родились в богатых семьях и ходили в частную школу. За их жизнью на страницах своего блога следила таинственная сплетница.Перезапуск расскажет о новом поколении золотой молодежи из Нью-Йорка. Его события происходят через восемь лет после злоключений Серены и Блэр.
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блейк лайвли, кино и сериалы, новости культуры, нью-йорк (город), twitter

Стало известно, когда выйдет перезапуск сериала "Сплетница"

06:01 30.04.2021
 
© AP Photo / Darla KhazeiАктерский состав сериала "Сплетница"
Актерский состав сериала Сплетница - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© AP Photo / Darla Khazei
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Джошуа Сафран, шоураннер новой версии сериала "Сплетница", на своей странице в Twitter сообщил, что зрители увидят шоу уже в июле этого года.
Оригинальный сериал состоял из шести сезонов. Он стартовал в 2007 году и закончился в 2012. Главные герои — подруги Серена ван дер Вудсен (Блейк Лайвли) и Блэр Уолдорф (Лейтон Мистер). Девушки родились в богатых семьях и ходили в частную школу. За их жизнью на страницах своего блога следила таинственная сплетница.
Перезапуск расскажет о новом поколении золотой молодежи из Нью-Йорка. Его события происходят через восемь лет после злоключений Серены и Блэр.
Сериал Сплетница (Gossip Girl) - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 01:34Культура
Фанаты выяснили, что личность Сплетницы была раскрыта еще в пилоте шоу
 
КультураБлейк ЛайвлиКино и сериалыНовости культурыНью-Йорк (город)Twitter
 
 
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