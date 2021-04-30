https://ria.ru/20210430/gossip-1730452728.html

Стало известно, когда выйдет перезапуск сериала "Сплетница"

Стало известно, когда выйдет перезапуск сериала "Сплетница"

Джошуа Сафран, шоураннер новой версии сериала "Сплетница", на своей странице в Twitter сообщил, что зрители увидят шоу уже в июле этого года. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T06:01

2021-04-30T06:01

2021-04-30T06:01

культура

блейк лайвли

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Джошуа Сафран, шоураннер новой версии сериала "Сплетница", на своей странице в Twitter сообщил, что зрители увидят шоу уже в июле этого года.Оригинальный сериал состоял из шести сезонов. Он стартовал в 2007 году и закончился в 2012. Главные герои — подруги Серена ван дер Вудсен (Блейк Лайвли) и Блэр Уолдорф (Лейтон Мистер). Девушки родились в богатых семьях и ходили в частную школу. За их жизнью на страницах своего блога следила таинственная сплетница.Перезапуск расскажет о новом поколении золотой молодежи из Нью-Йорка. Его события происходят через восемь лет после злоключений Серены и Блэр.

https://ria.ru/20210401/spletnitsa-1603633886.html

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блейк лайвли, кино и сериалы, новости культуры, нью-йорк (город), twitter