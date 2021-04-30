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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
https://ria.ru/20210430/gorod-1730615593.html
Комсомольск-на-Амуре станет "Городом трудовой доблести"
Комсомольск-на-Амуре станет "Городом трудовой доблести"
Комсомольск-на-Амуре в ближайшее время получит почетное звание "Город трудовой доблести", сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T08:58
2021-04-30T08:58
хабаровский край
россия
весна
ил-4
михаил дегтярев
комсомольск-на-амуре
иркутск
общество
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ХАБАРОВСК, 30 апр — РИА Новости. Комсомольск-на-Амуре в ближайшее время получит почетное звание "Город трудовой доблести", сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.Ранее с инициативой о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания "Города трудовой доблести" выступила городская общественность. Врио губернатора края поддержал идею и после сбора всех необходимых документов для присвоения звания в октябре 2020 года передал соответствующее ходатайство президенту России Владимиру Путину.Как отметили в правительстве региона, Дегтярев с первых дней назначения на должность обратил внимание на то, что Комсомольск-на-Амуре не попал в перечень первых 20 населенных пунктов России, удостоенных звания "Город трудовой доблести". На сегодняшний день самый восточный город, получивший почетный статус, — Иркутск. Врио губернатора уточнил, что Город юности - промышленный центр всего Дальнего Востока.В феврале Путин пообещал на встрече с Дегтяревым рассмотреть вопрос о присвоении Комсомольску звания. Врио губернатора попросил президента "от имени всех жителей города поддержать инициативу и присвоить звание этому славному городу". Путин сказал, что Комсомольск-на-Амуре – "город людей заслуженных и выполняющих задания страны" на основных направлениях по повышению обороноспособности и промышленности.Почетное звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В качестве оснований для присвоения звания рассматриваются факты награждения предприятий государственными наградами, вручение им переходящих Красных знамен Государственного комитета обороны, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941–1945 годах.Авиационный завод № 126 (КНААЗ имени Гагарина) в Комсомольске-на-Амуре выпустил около 2,7 тысячи самолетов "Ил-4", ставших за годы войны основой дальней бомбардировочной авиации. В июле 1942 года это промышленное предприятие первым в Хабаровском крае было награждено орденом Ленина. Судостроительный завод № 199 (АСЗ) строил корабли и подводные лодки, производил корпуса авиационных бомб, артиллерийских снарядов. За годы войны заводчане построили девять военных кораблей, отремонтировали 17 подводных лодок. В 1945 году за выполнение заданий Госкомитета обороны завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В феврале 1942 года состоялась первая плавка на заводе "Амурсталь", обеспечивавшем металлом многие оборонные предприятия страны.Федеральный закон об учреждении почетного звания подписан 1 марта 2020 года. Президент России Владимир Путин провел 2 июля того же года заседание оргкомитета "Победа", где были представлены доклады об итогах экспертизы заявок для присвоения почетного звания "Город трудовой доблести". В режиме видеоконференции участники обсудили города-кандидаты. Заявки поступили от 28 населенных пунктов. Путин согласился с идеей составить список из 20 городов России: Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Магнитогорск, Новосибирск, Ярославль, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Новокузнецк, Иркутск, Боровичи и Иваново.
https://ria.ru/20210304/selkhozpredpriyatiya-1599850498.html
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россия, весна, ил-4, михаил дегтярев, комсомольск-на-амуре, иркутск, общество

Комсомольск-на-Амуре станет "Городом трудовой доблести"

08:58 30.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКомсомольск-на-Амуре
Комсомольск-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ХАБАРОВСК, 30 апр — РИА Новости. Комсомольск-на-Амуре в ближайшее время получит почетное звание "Город трудовой доблести", сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Ранее с инициативой о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания "Города трудовой доблести" выступила городская общественность. Врио губернатора края поддержал идею и после сбора всех необходимых документов для присвоения звания в октябре 2020 года передал соответствующее ходатайство президенту России Владимиру Путину.
"Все двигается. По положению, действительно, вы помните, мы его подписали с председателем закдумы. Я лично президенту в феврале передал документы, ходатайство в интересах комсомольчан. Сегодня у нас апрель, за это время работает экспертное управление президента, оргкомитет "Победа". Но, как правило, такие торжественные указы выходят в преддверии какого-то праздника. В данном случае, наверное, Весны и Труда или Дня России. Поэтому, я думаю, ждать осталось совсем недолго", - сказал Дегтярев в ходе прямой линии, которая транслировалась в соцсетях.
Как отметили в правительстве региона, Дегтярев с первых дней назначения на должность обратил внимание на то, что Комсомольск-на-Амуре не попал в перечень первых 20 населенных пунктов России, удостоенных звания "Город трудовой доблести". На сегодняшний день самый восточный город, получивший почетный статус, — Иркутск. Врио губернатора уточнил, что Город юности - промышленный центр всего Дальнего Востока.
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В феврале Путин пообещал на встрече с Дегтяревым рассмотреть вопрос о присвоении Комсомольску звания. Врио губернатора попросил президента "от имени всех жителей города поддержать инициативу и присвоить звание этому славному городу". Путин сказал, что Комсомольск-на-Амуре – "город людей заслуженных и выполняющих задания страны" на основных направлениях по повышению обороноспособности и промышленности.
Почетное звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В качестве оснований для присвоения звания рассматриваются факты награждения предприятий государственными наградами, вручение им переходящих Красных знамен Государственного комитета обороны, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941–1945 годах.
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Авиационный завод № 126 (КНААЗ имени Гагарина) в Комсомольске-на-Амуре выпустил около 2,7 тысячи самолетов "Ил-4", ставших за годы войны основой дальней бомбардировочной авиации. В июле 1942 года это промышленное предприятие первым в Хабаровском крае было награждено орденом Ленина. Судостроительный завод № 199 (АСЗ) строил корабли и подводные лодки, производил корпуса авиационных бомб, артиллерийских снарядов. За годы войны заводчане построили девять военных кораблей, отремонтировали 17 подводных лодок. В 1945 году за выполнение заданий Госкомитета обороны завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В феврале 1942 года состоялась первая плавка на заводе "Амурсталь", обеспечивавшем металлом многие оборонные предприятия страны.
Федеральный закон об учреждении почетного звания подписан 1 марта 2020 года. Президент России Владимир Путин провел 2 июля того же года заседание оргкомитета "Победа", где были представлены доклады об итогах экспертизы заявок для присвоения почетного звания "Город трудовой доблести". В режиме видеоконференции участники обсудили города-кандидаты. Заявки поступили от 28 населенных пунктов. Путин согласился с идеей составить список из 20 городов России: Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Магнитогорск, Новосибирск, Ярославль, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Новокузнецк, Иркутск, Боровичи и Иваново.
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