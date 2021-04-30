https://ria.ru/20210430/facebook-1730707373.html

Facebook удалил страницу проекта RT RedFish за антифашистские посты

Facebook удалил страницу проекта RT RedFish за антифашистские посты

Facebook удалил страницу проекта RT RedFish за антифашистские посты с историческими фото, заявив, что они "нарушают нормы сообщества", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T15:11

2021-04-30T15:11

2021-04-30T16:29

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Facebook удалил страницу проекта RT RedFish за антифашистские посты с историческими фото, заявив, что они "нарушают нормы сообщества", сообщили РИА Новости в пресс-службе RT.Телеканал запустил кампанию под хештегом #FacebookBringBackRedfish ("FacebookВерниRedfish").В RT также отметили, что в прошлом году на 9 мая модераторы соцсети банили посты с колоризированным фото поднятого над Рейхстагом советского флага, тогда платформа посчитала, что публикация "нарушает нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций".Также там отметили, что недавно главой отдела по "борьбе с дезинформацией" в Facebook стал бывший старший научный сотрудник Атлантического совета Бен Ниммо, также засветившийся в антироссийской сети лидеров мнений на деньги британского Форин-офиса.В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре 2020 года Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik. YouTube тоже ограничил публикации видеоматериалов и проведение прямых трансляций для российского телеканала, а также забанила несколько роликов. В видеохостинге это решение мотивировали тем, что RT якобы распространяет недостоверную информацию о COVID-19.В МИД препятствование работе российских СМИ назвали мракобесием.

https://ria.ru/20210424/google-1729758237.html

https://ria.ru/20210423/proekt-1729654438.html

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