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Facebook удалил страницу проекта RT RedFish за антифашистские посты
Facebook удалил страницу проекта RT RedFish за антифашистские посты
Facebook удалил страницу проекта RT RedFish за антифашистские посты с историческими фото, заявив, что они "нарушают нормы сообщества", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T15:11
2021-04-30T16:29
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Facebook удалил страницу проекта RT RedFish за антифашистские посты с историческими фото, заявив, что они "нарушают нормы сообщества", сообщили РИА Новости в пресс-службе RT.Телеканал запустил кампанию под хештегом #FacebookBringBackRedfish ("FacebookВерниRedfish").В RT также отметили, что в прошлом году на 9 мая модераторы соцсети банили посты с колоризированным фото поднятого над Рейхстагом советского флага, тогда платформа посчитала, что публикация "нарушает нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций".Также там отметили, что недавно главой отдела по "борьбе с дезинформацией" в Facebook стал бывший старший научный сотрудник Атлантического совета Бен Ниммо, также засветившийся в антироссийской сети лидеров мнений на деньги британского Форин-офиса.В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре 2020 года Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik. YouTube тоже ограничил публикации видеоматериалов и проведение прямых трансляций для российского телеканала, а также забанила несколько роликов. В видеохостинге это решение мотивировали тем, что RT якобы распространяет недостоверную информацию о COVID-19.В МИД препятствование работе российских СМИ назвали мракобесием.
https://ria.ru/20210424/google-1729758237.html
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россия, facebook, в мире

Facebook удалил страницу проекта RT RedFish за антифашистские посты

15:11 30.04.2021 (обновлено: 16:29 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Facebook удалил страницу проекта RT RedFish за антифашистские посты с историческими фото, заявив, что они "нарушают нормы сообщества", сообщили РИА Новости в пресс-службе RT.

"Публикацию фотографий казни Муссолини и зверств нацистов в концлагерях соцсеть сочла "нарушением правил сообщества", и теперь страница, у которой было более 800 тысяч подписчиков, удалена. Оба поста были приурочены к памятным датам: 76-й годовщине свержения диктатуры Муссолини и 76 лет освобождению Освенцима. Публикации пока доступны в Twitter", — рассказали в пресс-службе.

Телеканал запустил кампанию под хештегом #FacebookBringBackRedfish ("FacebookВерниRedfish").
В RT также отметили, что в прошлом году на 9 мая модераторы соцсети банили посты с колоризированным фото поднятого над Рейхстагом советского флага, тогда платформа посчитала, что публикация "нарушает нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций".
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"Совпадение или нет, буквально неделю назад вышел материал близкого к правящим кругам США Georgetown University об успешности российской пропаганды в Redfish — в статье указывалось, что пропалестинские антиимпериалистические взгляды Redfish продвигают повестку Кремля", — заявили в пресс-службе.

Также там отметили, что недавно главой отдела по "борьбе с дезинформацией" в Facebook стал бывший старший научный сотрудник Атлантического совета Бен Ниммо, также засветившийся в антироссийской сети лидеров мнений на деньги британского Форин-офиса.
В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре 2020 года Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik. YouTube тоже ограничил публикации видеоматериалов и проведение прямых трансляций для российского телеканала, а также забанила несколько роликов. В видеохостинге это решение мотивировали тем, что RT якобы распространяет недостоверную информацию о COVID-19.
В МИД препятствование работе российских СМИ назвали мракобесием.
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