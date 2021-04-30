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Ставропольский губернатор рассказал о состоянии пострадавших в ДТП
Ставропольский губернатор рассказал о состоянии пострадавших в ДТП
Девять пострадавших в результате крупного ДТП в Ставропольском крае госпитализированы, их состояние тяжелое и средней степени тяжести, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T18:45
2021-04-30T18:45
2021-04-30T19:00
дтп с микроавтобусом в ставропольском крае
владимир владимиров
черкесск
владимир
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Девять пострадавших в результате крупного ДТП в Ставропольском крае госпитализированы, их состояние тяжелое и средней степени тяжести, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.По предварительным данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. МВД уточнило, что в ДТП погибли пять человек."Девять пострадавших госпитализированы в местную больницу в тяжелом состоянии и средней тяжести. Оказывается вся необходимая медпомощь", - написал Владимиров в Instagram.Он добавил, что в поддержку местным врачам направлены медики из Ставрополя."В случае необходимости будет решаться вопрос о переводе пациентов в краевые медучреждения", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20210430/dtp-1730754389.html
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дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, владимир владимиров, черкесск, владимир, ставропольский край, происшествия