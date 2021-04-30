https://ria.ru/20210430/dokumenty-1730597969.html

Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина

Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина

Минобороны открыло на своем сайте новый мультимедийный раздел, посвященный Берлинской стратегической наступательной операции, в результате которой был завершен... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T00:12

2021-04-30T00:12

2021-04-30T01:00

россия

великая отечественная война (1941-1945)

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

европа

ссср

берлин (город)

общество

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Минобороны открыло на своем сайте новый мультимедийный раздел, посвященный Берлинской стратегической наступательной операции, в результате которой был завершен разгром фашистской Германии.В разделе публикуются рассекреченные документы, в том числе журналы боевых донесений соединений и частей Красной армии.Завершающая фаза Берлинской операции началась 23 апреля 1945 года. В результате войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Георгия Жукова овладели одним из крупнейших городов Европы.В разделе приведен журнал боевых действий 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта."До Рейхстага осталось 2250 метров по прямой. Общий штурм Берлина, распадаясь порой на отдельные, подчас неуловимые и малозаметные и наблюдаемые, но кровопролитные и смертельные схватки отдельных и небольших групп пехотинцев, орудийных расчётов, экипажей танков и самоходных орудий, требовавших в условиях ближнего боя в разрушенном большом городе личной и беззаветной храбрости, умения и находчивости, принимал все более и более ожесточенный характер", — говорится в записи журнала от 27 апреля 1945 года отмечается.В журнале армии указывается на самое упорное сопротивление немецких войск, которое приходилось преодолевать силам Красной армии, в особенности при продвижении к центру Берлина. Как отмечается в документе, "немцы, все также опираясь на заранее подготовленные к обороне здания, укрепления, баррикады и всевозможные наземные и подземные сооружения, продолжают оказывать, с обреченностью смертников, упорное сопротивление".По данным документа, немецкими войсками Берлин был превращен в город-крепость, строительство оборонительных сооружений на подступах и в самом городе противник начал с февраля 1945 года. Оборона Берлина была разбита на восемь секторов, именуемых в порядке латинского алфавита, и девятый центральный участок, именуемый цитаделью (район правительственных кварталов) и прилегающий к ним Тиргартен парк. Причем, указывается в документах, оборона Берлина облегчалась для немцев наличием большого количества разрушений, произведенных авиацией союзников."Улицы в некоторых районах были настолько завалены кирпичами обвалившихся зданий, что продвижение по ним без предварительной расчистки не только танков и артиллерии, но даже гужтранспорта было невозможным", — указывается в боевом журнале. Станции и тоннели берлинского метро также были приспособлены к упорной обороне.В условиях городских боев немецкие войска применяли мелкие боевые группы, а также отдельных автоматчиков и снайперов как для действий на переднем крае, так и в районах, занятых нашими войсками. В журнале 5-й ударной армии приводятся фотографии ключевых зданий в системе немецкой обороны города (телеграф, здания министерства иностранных дел и гестапо, а также — Рейхстаг). Степень их разрушения говорит об ожесточенности и кровопролитности шедших там боев.Решающий штурм Берлина длился девять дней. На восьмой день, 30 апреля 1945 года, в журнале боевых действий армии оставлена следующая запись: "Восьмой день (30.4.45) штурма Берлина, при такой же ожесточенности боев, результаты которых определялись и складывались, для наступающей стороны, из "трех измерений", все-таки явился днем перелома, днем "кризиса". От "Большого Берлина" в руках противника осталось только четыре, почти разрозненных района: центральная часть Пренцлауерберг, Митте, (в треугольнике: южный берег реки Шпрее, Херман Геринг и Циммер Штрассе), парк Тиргартен и восточная часть Вильмерсдорф)".2 мая 1945 в журнале армии указано: "День 1 мая 1945 года был девятым и последним днем штурма. В 06:00 2.5.45 г. Остатки немецкого гарнизона, оборонявшего Берлин, капитулировали".Многие советские солдаты и офицеры, участвовавшие в штурме Берлина, захоронены в братской могиле в Трептов-парке, под знаменитым монументом Вучетича — Воином-освободителем. Среди них немало военнослужащих 5-й ударной армии, подразделения которой вели ожесточенные бои именно в районе Трептов-парка.В разделе опубликован ряд наградных листов. Как следует, в частности, из наградного листа командира стрелкового батальона гвардии капитана Константина Волощука, 16 апреля 1945 года при прорыве хорошо укрепленной немецкой обороны батальон под его командованием первым ворвался в траншеи противника и обеспечил успех наступления. 17 апреля Волощук со стрелковым батальоном первым форсировал реку Альте-Одер, на западном берегу отразил четыре контратаки врага, удержал занимаемый рубеж и тем самым дал возможность подкреплениям с мелкими потерями преодолеть водный рубеж. В пригородах Берлина батальон гвардии капитана Волощука "…напряженными боями отбивал квартал за кварталом", говорится в наградном листе. 24 апреля Константин Волощук погиб смертью храбрых при форсировании Шпрее, посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.Архивные документы, входящие в экспозицию мультимедийного раздела, рассекречены и опубликованы в рамках проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

https://ria.ru/20210416/memorial-1728504119.html

https://ria.ru/20210416/kontslager-1728504516.html

https://ria.ru/20210423/vengriya-1729560298.html

россия

европа

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берлин (город)

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россия, великая отечественная война (1941-1945), министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, европа, ссср, берлин (город), общество