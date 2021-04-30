https://ria.ru/20210430/delo-1730664557.html

Дело против госинспектора, задержавшего браконьеров на Байкале, закрыли

Дело против госинспектора, задержавшего браконьеров на Байкале, закрыли

Партия "Единая Россия" помогла добиться прекращения дела госинспектора, задержавшего браконьеров в Байкальском заповеднике, сообщает пресс-служба партии. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T12:49

2021-04-30T12:49

2021-04-30T12:49

россия

скр

александр якубовский

дальний восток

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

юрий трутнев

александр бастрыкин

происшествия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Партия "Единая Россия" помогла добиться прекращения дела госинспектора, задержавшего браконьеров в Байкальском заповеднике, сообщает пресс-служба партии.В партии также отметили, что они будут добиваться внесения законодательных изменений, которые позволят избегать подобных ситуаций в дальнейшем.Ранее вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минприроды и руководству Бурятии взять на контроль ситуацию с возбуждением уголовного дела на задержавшего браконьеров инспектора Байкальского заповедника. В релизе пресс-службы вице-премьера ссылались на данные СМИ о том, что инспектор Сергей Красиков задержал с поличным пятерых браконьеров, в машине которых были обнаружены туши двух незаконно добытых косуль. В ходе задержания инспектор пострадал от наезда автомобиля браконьеров - у него перелом руки и сотрясение мозга, но он, по информации СМИ, стал фигурантом уголовного дела о превышении служебных полномочий. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о проведенных по делу следственных действиях.

https://ria.ru/20210413/ubiystvo-1728081625.html

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россия, скр, александр якубовский, дальний восток, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, юрий трутнев, александр бастрыкин, происшествия