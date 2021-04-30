Дело против госинспектора, задержавшего браконьеров на Байкале, закрыли
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Партия "Единая Россия" помогла добиться прекращения дела госинспектора, задержавшего браконьеров в Байкальском заповеднике, сообщает пресс-служба партии.
"Депутаты "Единой России" обращались в СК с просьбой взять расследование дела сотрудника Байкальского заповедника Сергея Красикова на особый контроль. Сегодня оно было прекращено, сообщил ER.RU один из авторов письма на имя главы СКР, депутат Госдумы Александр Якубовский", - говорится в сообщении.
В партии также отметили, что они будут добиваться внесения законодательных изменений, которые позволят избегать подобных ситуаций в дальнейшем.
Ранее вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минприроды и руководству Бурятии взять на контроль ситуацию с возбуждением уголовного дела на задержавшего браконьеров инспектора Байкальского заповедника. В релизе пресс-службы вице-премьера ссылались на данные СМИ о том, что инспектор Сергей Красиков задержал с поличным пятерых браконьеров, в машине которых были обнаружены туши двух незаконно добытых косуль. В ходе задержания инспектор пострадал от наезда автомобиля браконьеров - у него перелом руки и сотрясение мозга, но он, по информации СМИ, стал фигурантом уголовного дела о превышении служебных полномочий. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о проведенных по делу следственных действиях.
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