https://ria.ru/20210430/davka-1730645408.html

Россиян не могло быть на празднике, где произошла давка, заявили в ФЕОР

Россиян не могло быть на празднике, где произошла давка, заявили в ФЕОР

Паломников из России не могло быть на праздновании Лаг ба-Омер в Израиле, во время которого погибли люди, так как эта страна остается закрытой для... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T11:34

2021-04-30T11:34

2021-04-30T11:35

религия и мировоззрение

россия

юрий каннер

российский еврейский конгресс

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730605431_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_219c74b0e1478788c0075aded5258638.jpg

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Паломников из России не могло быть на праздновании Лаг ба-Омер в Израиле, во время которого погибли люди, так как эта страна остается закрытой для туристов-иностранцев, заявили РИА Новости в пресс-службе Федерации еврейских общин России.Ранее СМИ сообщили, что 44 человека стали жертвами давки на горе Мерон на севере Израиля во время празднования Лаг ба-Омер. На этой горе находится могила рабби Шимона Бар-Йохая, и празднование стало первым массовым мероприятием в Израиле после отмены ограничений по коронавирусу. Полиция сообщала, что в мероприятии участвовали до 100 тысяч человек."Сейчас там не могут быть группы паломников из России. Израиль все еще остается закрытым для туристов-иностранцев", - сказали в пресс-службе.Ранее президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер в разговоре с РИА Новости отметил, что подняться на гору Мерон приезжают евреи со всего Израиля и даже из других стран мира, однако, "разные течения иудаизма по-разному относятся к этому ритуалу, это не общееврейская традиция". По мнению Каннера, после трагедии в Израиле отношение к празднику может измениться.Лаг ба-Омер в переводе означает "33-й день омера". Омером называют семинедельный период между двумя главными весенними еврейскими праздниками — Песахом (праздник исхода из Египта) и Шавуотом (праздник дарования Торы). Этот период считается траурным. Лаг ба-Омер – единственный день в омере, когда отменяются запреты на бракосочетания, стрижку и бритье, ношение новой одежды. Также в праздник по традиции жгут костры.Праздник Лаг ба-Омер установлен в память о прекращении эпидемии, унесшей жизни нескольких тысяч учеников мудреца Торы рабби Акивы, который жил на рубеже I-II веков. Также Лаг ба-омер празднуется как годовщина смерти одного из его учеников — рабби Шимона Бар Йохая — автора трактата "Зохар", основной книги Каббалы. В Израиле есть традиция в этот день подниматься на гору Мерон – место захоронения раби Шимона бар Йохая.

https://ria.ru/20210430/lazar-1730629751.html

https://ria.ru/20210430/gibel-1730617187.html

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий каннер, российский еврейский конгресс, израиль