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Россиян не могло быть на празднике, где произошла давка, заявили в ФЕОР
Россиян не могло быть на празднике, где произошла давка, заявили в ФЕОР
Паломников из России не могло быть на праздновании Лаг ба-Омер в Израиле, во время которого погибли люди, так как эта страна остается закрытой для... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:34
2021-04-30T11:34
2021-04-30T11:35
религия и мировоззрение
россия
юрий каннер
российский еврейский конгресс
израиль
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Паломников из России не могло быть на праздновании Лаг ба-Омер в Израиле, во время которого погибли люди, так как эта страна остается закрытой для туристов-иностранцев, заявили РИА Новости в пресс-службе Федерации еврейских общин России.Ранее СМИ сообщили, что 44 человека стали жертвами давки на горе Мерон на севере Израиля во время празднования Лаг ба-Омер. На этой горе находится могила рабби Шимона Бар-Йохая, и празднование стало первым массовым мероприятием в Израиле после отмены ограничений по коронавирусу. Полиция сообщала, что в мероприятии участвовали до 100 тысяч человек."Сейчас там не могут быть группы паломников из России. Израиль все еще остается закрытым для туристов-иностранцев", - сказали в пресс-службе.Ранее президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер в разговоре с РИА Новости отметил, что подняться на гору Мерон приезжают евреи со всего Израиля и даже из других стран мира, однако, "разные течения иудаизма по-разному относятся к этому ритуалу, это не общееврейская традиция". По мнению Каннера, после трагедии в Израиле отношение к празднику может измениться.Лаг ба-Омер в переводе означает "33-й день омера". Омером называют семинедельный период между двумя главными весенними еврейскими праздниками — Песахом (праздник исхода из Египта) и Шавуотом (праздник дарования Торы). Этот период считается траурным. Лаг ба-Омер – единственный день в омере, когда отменяются запреты на бракосочетания, стрижку и бритье, ношение новой одежды. Также в праздник по традиции жгут костры.Праздник Лаг ба-Омер установлен в память о прекращении эпидемии, унесшей жизни нескольких тысяч учеников мудреца Торы рабби Акивы, который жил на рубеже I-II веков. Также Лаг ба-омер празднуется как годовщина смерти одного из его учеников — рабби Шимона Бар Йохая — автора трактата "Зохар", основной книги Каббалы. В Израиле есть традиция в этот день подниматься на гору Мерон – место захоронения раби Шимона бар Йохая.
https://ria.ru/20210430/lazar-1730629751.html
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россия, юрий каннер, российский еврейский конгресс, израиль
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости.
Паломников из России
не могло быть на праздновании Лаг ба-Омер в Израиле
, во время которого погибли люди, так как эта страна остается закрытой для туристов-иностранцев, заявили РИА Новости в пресс-службе Федерации еврейских общин России.
Ранее СМИ сообщили, что 44 человека стали жертвами давки на горе Мерон на севере Израиля во время празднования Лаг ба-Омер. На этой горе находится могила рабби Шимона Бар-Йохая, и празднование стало первым массовым мероприятием в Израиле после отмены ограничений по коронавирусу. Полиция сообщала, что в мероприятии участвовали до 100 тысяч человек.
"Сейчас там не могут быть группы паломников из России. Израиль все еще остается закрытым для туристов-иностранцев", - сказали в пресс-службе.
Ранее президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер
в разговоре с РИА Новости отметил, что подняться на гору Мерон приезжают евреи со всего Израиля и даже из других стран мира, однако, "разные течения иудаизма по-разному относятся к этому ритуалу, это не общееврейская традиция". По мнению Каннера, после трагедии в Израиле отношение к празднику может измениться.
Лаг ба-Омер в переводе означает "33-й день омера". Омером называют семинедельный период между двумя главными весенними еврейскими праздниками — Песахом (праздник исхода из Египта) и Шавуотом (праздник дарования Торы). Этот период считается траурным. Лаг ба-Омер – единственный день в омере, когда отменяются запреты на бракосочетания, стрижку и бритье, ношение новой одежды. Также в праздник по традиции жгут костры.
Праздник Лаг ба-Омер установлен в память о прекращении эпидемии, унесшей жизни нескольких тысяч учеников мудреца Торы рабби Акивы, который жил на рубеже I-II веков. Также Лаг ба-омер празднуется как годовщина смерти одного из его учеников — рабби Шимона Бар Йохая — автора трактата "Зохар", основной книги Каббалы. В Израиле есть традиция в этот день подниматься на гору Мерон – место захоронения раби Шимона бар Йохая.