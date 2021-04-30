Давка в Израиле: почему религиозный праздник обернулся жертвами
11:50 30.04.2021 (обновлено: 12:15 30.04.2021)
© REUTERS / STRINGERОчевидцы и спецслужбы на месте смертельной давки, возникшей при праздновании религиозного праздника Лаг ба-Омер в Израиле
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. На горе Мерон в ночь на пятницу во время иудейского праздника Лаг ба-Омер произошла трагедия. По данным СМИ, в давке погибли 44 человека, более 150 пострадали. О возможных причинах инцидента и его вероятных последствиях — в материале РИА Новости.
Обрушение трибун
Все случилось моментально: одна из трибун неожиданно обрушилась. Люди устремились к выходу, и кто-то упал, что привело к "эффекту домино". Началась паника. А спасительный проход между трибунами, как сообщают очевидцы, был перекрыт полицией.
Хотя еще в четверг представители правоохранительных органов уверяли, что обеспечат безопасность паломников. Вот только пустить на празднование планировали десять тысяч человек — для соблюдения социальной дистанции. Но не получилось.
"Конечно, нам говорили про ограничения. И все было подготовлено для приема куда меньшего числа людей: проходы непосредственно на само празднование были достаточно узкими, на два человека максимум. Из-за этого скапливались толпы, люди напирали друг на друга, а пускали небольшими группами. У выходов то же самое, хотя их, по сравнению с прошлыми годами, стало больше", — рассказывает РИА Новости участница этих событий Талия Снижецкая.
Ничто не предвещало беды. По словам собеседницы, атмосфера была радостной. Хотя паломники сильно теснили друг друга, полиции оставалось лишь наблюдать за проиcходящим.
"Подобные мероприятия до пандемии постоянно проводили в Израиле. Съезжались сотни тысяч человек. И что удивительно, тот самый проход с центральной части площадки (где погибли люди. — Прим. ред.) всегда был узкий. Там и в прошлые годы возникала давка", — говорит паломница.
Празднование на горе Мерон — самое массовое в Израиле. Ежегодно сюда приезжают от 300 до 500 тысяч человек, объясняет корреспонденту агентства израильский раввин Шимон Левин.
"Здесь находится могила рабби Шимона бар Йохая, который, согласно традиции, написал книгу каббалы "Зоар", — говорит Левин. — В годовщину его смерти, на Лаг ба-Омер, сюда совершают паломничество".
גופות ההרוגים יוצאים באמבולנסים ממירון pic.twitter.com/BSGA4mFrXJ— משה ויסברג (@moshe_nayes) April 30, 2021
Еще в этот день иудеи вспоминают, как в I веке прекратилась страшная эпидемия. Из-за нее погибли 24 тысячи учеников рабби Акивы — одного из главных учителей иудаизма. В праздник принято разжигать большие костры, а также петь песни и веселиться.
Но гора Мерон не приспособлена для массовых мероприятий. Местность неровная, множество ям. В результате редко обходится без пострадавших. По данным медиков, в 2017-м их было почти 600, спустя год — около 300, в 2019-м, в предыдущий раз, — свыше 230.
Но гора Мерон не приспособлена для массовых мероприятий. Местность неровная, множество ям. В результате редко обходится без пострадавших. По данным медиков, в 2017-м их было почти 600, спустя год — около 300, в 2019-м, в предыдущий раз, — свыше 230.
"Тут царит хаос"
Это первое разрешенное массовое мероприятие в стране после годичного локдауна. Неприятностей ждали — машины скорой дежурили по периметру. Однако вовремя подъехать из-за толп паломников реанимобили не успели.
הרגעים שאחרי האסון הכבד. המשטרה פרצה את הברזל לחלץ את האנשים pic.twitter.com/7jyBTa6Mrj— משה ויסברג (@moshe_nayes) April 29, 2021
По данным медиков, в давке погибли 44 человека, в том числе дети. Пострадали 150, шестеро в критическом состоянии, 18 — в тяжелом.
"Тут царит хаос. С нами сейчас около 30 детей, которые не могут дозвониться родителям. Мы уже составляем список пропавших без вести", — сообщил журналистам офицер службы экстренной помощи. И добавил: "Я никогда не видел ничего подобного".
Трагедию уже признали в Израиле одной из крупнейших по числу жертв в мирное время. В 2010-м столько же жизней унес пожар на горе Кармель на северо-западе Израиля. Тогда политики обвинили во всем правоохранительные органы: начальник полиции Хайфы полковник Аува Томер, по их мнению, направила автобус по неправильному маршруту, и он угодил в огненную ловушку.
"Тут царит хаос. С нами сейчас около 30 детей, которые не могут дозвониться родителям. Мы уже составляем список пропавших без вести", — сообщил журналистам офицер службы экстренной помощи. И добавил: "Я никогда не видел ничего подобного".
Трагедию уже признали в Израиле одной из крупнейших по числу жертв в мирное время. В 2010-м столько же жизней унес пожар на горе Кармель на северо-западе Израиля. Тогда политики обвинили во всем правоохранительные органы: начальник полиции Хайфы полковник Аува Томер, по их мнению, направила автобус по неправильному маршруту, и он угодил в огненную ловушку.
לכבוד התנא: עשרות אלפים בהדלקה המרכזית של תולדות אהרן שמרעידה את הההר מצד לצד pic.twitter.com/b2pMQsXv1z— משה ויסברג (@moshe_nayes) April 29, 2021
Высказывают претензии к силовикам и сейчас. Депутат кнессета Итамар Бен Гвир в интервью радиостанции "Кан Бет" задается вопросом, почему перекрыли злополучный выход. И призывает отстранить представителей "Миштэрэт Исраэль" от расследования.
Инцидент на горе Мерон для Израиля беспрецедентный. Хотя случаи давки с небольшим числом пострадавших возникают повсеместно — будь то шествие христиан по Иерусалиму на Великую пятницу или массовые намазы на Храмовой горе во время Рамадана.
Инцидент на горе Мерон для Израиля беспрецедентный. Хотя случаи давки с небольшим числом пострадавших возникают повсеместно — будь то шествие христиан по Иерусалиму на Великую пятницу или массовые намазы на Храмовой горе во время Рамадана.
Гибель тысяч
Массовых религиозные церемонии нередко оборачиваются трагедиями.
Пожалуй, самая страшная в минувшем десятилетии — давка в Мекке в 2015-м. Сотни тысяч мусульман приехали в священный город на хадж — обязательное для каждого верующего паломничество к святыням ислама. В последний день совершения обрядов, 24 сентября, пилигримы устремились в долину Мина для ритуального побиения камнями шайтана (дьявола). На мосту Джамарат две большие группы пересеклись и не смогли разойтись.
Пожалуй, самая страшная в минувшем десятилетии — давка в Мекке в 2015-м. Сотни тысяч мусульман приехали в священный город на хадж — обязательное для каждого верующего паломничество к святыням ислама. В последний день совершения обрядов, 24 сентября, пилигримы устремились в долину Мина для ритуального побиения камнями шайтана (дьявола). На мосту Джамарат две большие группы пересеклись и не смогли разойтись.
© AP PhotoПаломники и спасатели на месте трагедии близ Мекки, Саудовская Аравия
© AP Photo
Паломники и спасатели на месте трагедии близ Мекки, Саудовская Аравия
После этого саудовцы пересмотрели правила проведения хаджа. Например, всем гостям Мекки стали выдавать браслеты, по которым можно отследить их передвижение.
Вполне возможно, Израиль тоже внесет коррективы в организацию религиозных праздников. Дальнейшие мероприятия на горе Мерон власти отменили. Хотя именно в пятницу ожидался наиболее массовый наплыв паломников.
По данным нашего посольства в Израиле, среди погибших или пострадавших в давке россиян нет.