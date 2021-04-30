Умер экс-сенатор Алексей Беспаликов
НОВОСИБИРСК, 30 апр – РИА Новости. Бывший спикер Новосибирского областного Совета депутатов, член Совета Федерации от Новосибирской области в 2010-2014 годах Алексей Беспаликов скончался 30 апреля в возрасте 73 лет, сообщает в пятницу правительство Новосибирской области.
Губернатор региона Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким Беспаликова. Глава региона отметил, что за годы жизни Беспаликов проявил себя в разных сферах деятельности, от экономики до дипломатии, и везде демонстрировал высокие профессиональные качества, умел в самой непростой ситуации находить верное решение.
"Алексей Акимович был мудрым, справедливым, ответственным и надежным — и как специалист, и как человек. Он любил родную Новосибирскую область, любил свой город — Новосибирск и всю свою жизнь, свою работу посвятил их развитию, преображению. Нашему региону будет не хватать его опыта, его энергии. Это невосполнимая утрата для родных, близких, друзей, коллег Алексея Акимовича, для всех нас", — приводятся в сообщении слова Травникова, который также отметил большой вклад Беспаликова в развитие госуправления в регионе, в повышение значимости, авторитета муниципальной и региональной власти.
Алексей Акимович Беспаликов родился в Новосибирске 27 марта 1948 года. В 1967 году закончил Новосибирский радиотехнический техникум, в 1973 году – Новосибирский электротехнический институт по специальности "автоматика и телемеханика". Трудовой путь начал в 1967 году старшим техником новосибирского завода "Электросигнал".
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С апреля 1992 года – замдиректора департамента мэра Новосибирска – председателя комитета экспертизы и контроля; с февраля 1994 года – начальник контрольно-аналитического управления мэрии Новосибирска. С января 2002 года – замглавы администрации, с декабря 2003 года – первый заместитель главы администрации Новосибирской области.
С декабря 2005 года – председатель Новосибирского областного Совета депутатов IV созыва, с 2010 года – представитель Совета Федерации ФС РФ от Новосибирской области, член комитета по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Удостоен многочисленных государственных наград, в их числе: Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1998), Орден Почёта (2008).
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