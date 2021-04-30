https://ria.ru/20210430/bespalikov-1730617772.html

Умер экс-сенатор Алексей Беспаликов

Умер экс-сенатор Алексей Беспаликов

Бывший спикер Новосибирского областного Совета депутатов, член Совета Федерации от Новосибирской области в 2010-2014 годах Алексей Беспаликов скончался 30... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T09:16

2021-04-30T09:16

2021-04-30T09:16

россия

андрей травников

совет федерации рф

новосибирск

новосибирская область

политика

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НОВОСИБИРСК, 30 апр – РИА Новости. Бывший спикер Новосибирского областного Совета депутатов, член Совета Федерации от Новосибирской области в 2010-2014 годах Алексей Беспаликов скончался 30 апреля в возрасте 73 лет, сообщает в пятницу правительство Новосибирской области.Губернатор региона Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким Беспаликова. Глава региона отметил, что за годы жизни Беспаликов проявил себя в разных сферах деятельности, от экономики до дипломатии, и везде демонстрировал высокие профессиональные качества, умел в самой непростой ситуации находить верное решение.Алексей Акимович Беспаликов родился в Новосибирске 27 марта 1948 года. В 1967 году закончил Новосибирский радиотехнический техникум, в 1973 году – Новосибирский электротехнический институт по специальности "автоматика и телемеханика". Трудовой путь начал в 1967 году старшим техником новосибирского завода "Электросигнал".С апреля 1992 года – замдиректора департамента мэра Новосибирска – председателя комитета экспертизы и контроля; с февраля 1994 года – начальник контрольно-аналитического управления мэрии Новосибирска. С января 2002 года – замглавы администрации, с декабря 2003 года – первый заместитель главы администрации Новосибирской области.С декабря 2005 года – председатель Новосибирского областного Совета депутатов IV созыва, с 2010 года – представитель Совета Федерации ФС РФ от Новосибирской области, член комитета по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Удостоен многочисленных государственных наград, в их числе: Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1998), Орден Почёта (2008).

https://ria.ru/20210117/deputat-1593389101.html

https://ria.ru/20210206/gubernator-1596328530.html

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россия, андрей травников, совет федерации рф, новосибирск, новосибирская область, политика