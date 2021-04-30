https://ria.ru/20210430/bayden-1730781260.html
"Просто выпалил": американский дипломат оценил слова Байдена о Путине
"Просто выпалил": американский дипломат оценил слова Байдена о Путине
Президент США Джо Байден "просто выпалил" резкое высказывание в адрес российского коллеги Владимира Путина, помощникам американского лидера пришлось потом... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T21:41
2021-04-30T21:41
2021-04-30T21:41
россия
стивен биган
джо байден
владимир путин
москва
сша
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден "просто выпалил" резкое высказывание в адрес российского коллеги Владимира Путина, помощникам американского лидера пришлось потом облагораживать его заявления, считает бывший первый замгоссекретаря Стивен Биган."Я думаю, что упоминание о Путине как убийце было просто словом, которое президент Байден просто выпалил. Честно говоря, эти слова ему внушил интервьюер, и он его поддержал. Я думаю, что по здравом размышлении его советники, вероятно, не стали бы его побуждать говорить подобное", - сказал Биган, выступая на площадке Аспенского форума."Но, как и всегда делается в политике, (помощники) быстро смыкают ряды и пытаются представить заслугой ошибочные заявления лидеров. Мне приходилось это делать, и я уверен, что моим коллегам в администрации пришлось делать то же", - сказал Биган.Байден ранее вверг многих наблюдателей в шок, согласившись с предположением телеинтервьюера о том, что президент России Владимир Путин "убийца". США обычно избегают подобных нападок, поскольку считается, что они крайне затрудняют дипломатические отношения с другими странами. После высказывания Байдена Россия пригласила для консультаций в Москву посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Путин пригласил Байдена на разговор в прямом эфире, но тот на это не пошел. МИД РФ назвал это упущенной возможностью. Позднее Байден пригласил Путина на саммит в Европе.
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россия, стивен биган, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
"просто выпалил" резкое высказывание в адрес российского коллеги Владимира Путина
, помощникам американского лидера пришлось потом облагораживать его заявления, считает бывший первый замгоссекретаря Стивен Биган.
"Я думаю, что упоминание о Путине как убийце было просто словом, которое президент Байден просто выпалил. Честно говоря, эти слова ему внушил интервьюер, и он его поддержал. Я думаю, что по здравом размышлении его советники, вероятно, не стали бы его побуждать говорить подобное", - сказал Биган, выступая на площадке Аспенского форума.
"Но, как и всегда делается в политике, (помощники) быстро смыкают ряды и пытаются представить заслугой ошибочные заявления лидеров. Мне приходилось это делать, и я уверен, что моим коллегам в администрации пришлось делать то же", - сказал Биган.
Байден ранее вверг многих наблюдателей в шок, согласившись с предположением телеинтервьюера о том, что президент России Владимир Путин "убийца". США обычно избегают подобных нападок, поскольку считается, что они крайне затрудняют дипломатические отношения с другими странами. После высказывания Байдена Россия пригласила для консультаций в Москву
посла России
в Вашингтоне Анатолия Антонова. Путин пригласил Байдена на разговор в прямом эфире, но тот на это не пошел. МИД РФ назвал это упущенной возможностью. Позднее Байден пригласил Путина на саммит в Европе
.