https://ria.ru/20210430/ban-1730743916.html

Симоньян пригрозила добиться закрытия Facebook из-за блокировки RedFish

Симоньян пригрозила добиться закрытия Facebook из-за блокировки RedFish

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что будет лично добиваться закрытия Facebook, если соцсеть не восстановит страницу... РИА Новости, 01.05.2021

2021-04-30T17:33

2021-04-30T17:33

2021-05-01T02:08

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что будет лично добиваться закрытия Facebook, если соцсеть не восстановит страницу проекта RedFish.Она напомнила, что у аккаунта было 800 тысяч подписчиков, его удалили после постов про освобождение Освенцима и свержение Муссолини.RT запустил в соцсетях кампанию под хештегом #FacebookBringBackRedfish ("FacebookВерниRedfish").В пресс-службе канала сообщили, что публикации фотографий казни Муссолини и зверств нацистов в концлагерях были приурочены к памятным датам: 76-й годовщине свержения диктатуры в Италии и 76-летию освобождения Освенцима.Там напомнили также, что "буквально неделю назад вышел материал близкого к правящим кругам США Georgetown University об успешности российской пропаганды в RedFish".В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал страницу агентства Baltnews. В октябре 2020 года Twitter пометил материал RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.В российском МИД создание помех работе российских СМИ назвали мракобесием.

https://ria.ru/20210423/proekt-1729654438.html

https://ria.ru/20210430/facebook-1730707373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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