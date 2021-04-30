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Медиавойны
https://ria.ru/20210430/ban-1730743916.html
Симоньян пригрозила добиться закрытия Facebook из-за блокировки RedFish
Симоньян пригрозила добиться закрытия Facebook из-за блокировки RedFish
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что будет лично добиваться закрытия Facebook, если соцсеть не восстановит страницу... РИА Новости, 01.05.2021
2021-04-30T17:33
2021-05-01T02:08
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что будет лично добиваться закрытия Facebook, если соцсеть не восстановит страницу проекта RedFish.Она напомнила, что у аккаунта было 800 тысяч подписчиков, его удалили после постов про освобождение Освенцима и свержение Муссолини.RT запустил в соцсетях кампанию под хештегом #FacebookBringBackRedfish ("FacebookВерниRedfish").В пресс-службе канала сообщили, что публикации фотографий казни Муссолини и зверств нацистов в концлагерях были приурочены к памятным датам: 76-й годовщине свержения диктатуры в Италии и 76-летию освобождения Освенцима.Там напомнили также, что "буквально неделю назад вышел материал близкого к правящим кругам США Georgetown University об успешности российской пропаганды в RedFish".В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал страницу агентства Baltnews. В октябре 2020 года Twitter пометил материал RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.В российском МИД создание помех работе российских СМИ назвали мракобесием.
https://ria.ru/20210423/proekt-1729654438.html
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facebook, маргарита симоньян, twitter

Симоньян пригрозила добиться закрытия Facebook из-за блокировки RedFish

17:33 30.04.2021 (обновлено: 02:08 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкFacebook
Facebook - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что будет лично добиваться закрытия Facebook, если соцсеть не восстановит страницу проекта RedFish.
Она напомнила, что у аккаунта было 800 тысяч подписчиков, его удалили после постов про освобождение Освенцима и свержение Муссолини.

"Формулировка — как обычно: за нарушение правил сообщества. Не очень понятно, что именно так оскорбило это самое "сообщество" — фотографии Муссолини, упоминание холокоста или вообще само существование проекта RedFish, от которого западный истеблишмент давно чешется во всех местах", — написала главред в Telegram-канале.

RT запустил в соцсетях кампанию под хештегом #FacebookBringBackRedfish ("FacebookВерниRedfish").
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В пресс-службе канала сообщили, что публикации фотографий казни Муссолини и зверств нацистов в концлагерях были приурочены к памятным датам: 76-й годовщине свержения диктатуры в Италии и 76-летию освобождения Освенцима.
Там напомнили также, что "буквально неделю назад вышел материал близкого к правящим кругам США Georgetown University об успешности российской пропаганды в RedFish".
В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал страницу агентства Baltnews. В октябре 2020 года Twitter пометил материал RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.
В российском МИД создание помех работе российских СМИ назвали мракобесием.
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