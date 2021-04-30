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https://ria.ru/20210430/avstriya-1730736296.html
Курц предложил рассмотреть Вену как место встречи Путина и Байдена
Курц предложил рассмотреть Вену как место встречи Путина и Байдена
Канцлер Австрии Себастьян Курц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил рассмотреть Вену в качестве возможного места встречи российского и... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T17:00
2021-04-30T17:42
энтони блинкен
юрий ушаков
москва
вашингтон (город)
россия
себастьян курц
джо байден
владимир путин
австрия
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил рассмотреть Вену в качестве возможного места встречи российского и американского лидеров, рассказали в пресс-службе Кремля.В сообщении подчеркивается, что город может принять саммит, если договоренности о его проведении будут достигнуты.Ранее президент США Джо Байден предложил Путину провести личную встречу в третьей стране, чтобы обсудить накопившиеся вопросы в двусторонних отношениях. Позднее госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что речь идет о ближайших неделях.Москва, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, позитивно восприняла эту идею и изучает ее.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что договоренностей по датам пока нет, но речь идет о летних месяцах. Он подчеркнул, что идея саммита требует глубокого анализа: каждый раз заявления Вашингтона о встрече соседствуют со словами о санкциях.Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что подготовка еще не началась, однако "сигнал получен" и его рассмотрят.
https://ria.ru/20210428/sammit-1730347254.html
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вашингтон (город)
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австрия
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энтони блинкен, юрий ушаков, москва, вашингтон (город), россия, себастьян курц, джо байден, владимир путин, австрия, вена, сша, в мире

Курц предложил рассмотреть Вену как место встречи Путина и Байдена

17:00 30.04.2021 (обновлено: 17:42 30.04.2021)
 
© Fotolia / Ekaterina PokrovskyВена, Австрия
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Fotolia / Ekaterina Pokrovsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил рассмотреть Вену в качестве возможного места встречи российского и американского лидеров, рассказали в пресс-службе Кремля.
В сообщении подчеркивается, что город может принять саммит, если договоренности о его проведении будут достигнуты.
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
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МИД назвал одну из тем возможного саммита Путина и Байдена
Ранее президент США Джо Байден предложил Путину провести личную встречу в третьей стране, чтобы обсудить накопившиеся вопросы в двусторонних отношениях. Позднее госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что речь идет о ближайших неделях.
Москва, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, позитивно восприняла эту идею и изучает ее.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что договоренностей по датам пока нет, но речь идет о летних месяцах. Он подчеркнул, что идея саммита требует глубокого анализа: каждый раз заявления Вашингтона о встрече соседствуют со словами о санкциях.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что подготовка еще не началась, однако "сигнал получен" и его рассмотрят.
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
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Энтони БлинкенЮрий УшаковМоскваВашингтон (город)РоссияСебастьян КурцДжо БайденВладимир ПутинАвстрияВенаСШАВ мире
 
 
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