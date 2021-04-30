https://ria.ru/20210430/avstriya-1730736296.html

Курц предложил рассмотреть Вену как место встречи Путина и Байдена

Курц предложил рассмотреть Вену как место встречи Путина и Байдена

Канцлер Австрии Себастьян Курц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил рассмотреть Вену в качестве возможного места встречи российского и... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T17:00

2021-04-30T17:00

2021-04-30T17:42

энтони блинкен

юрий ушаков

москва

вашингтон (город)

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себастьян курц

джо байден

владимир путин

австрия

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил рассмотреть Вену в качестве возможного места встречи российского и американского лидеров, рассказали в пресс-службе Кремля.В сообщении подчеркивается, что город может принять саммит, если договоренности о его проведении будут достигнуты.Ранее президент США Джо Байден предложил Путину провести личную встречу в третьей стране, чтобы обсудить накопившиеся вопросы в двусторонних отношениях. Позднее госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что речь идет о ближайших неделях.Москва, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, позитивно восприняла эту идею и изучает ее.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что договоренностей по датам пока нет, но речь идет о летних месяцах. Он подчеркнул, что идея саммита требует глубокого анализа: каждый раз заявления Вашингтона о встрече соседствуют со словами о санкциях.Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что подготовка еще не началась, однако "сигнал получен" и его рассмотрят.

https://ria.ru/20210428/sammit-1730347254.html

https://ria.ru/20210415/shveytsariya-1728455831.html

москва

вашингтон (город)

россия

австрия

вена

сша

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