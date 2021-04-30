https://ria.ru/20210430/alkogolizm-1730657228.html

Автоэксперты оценили идею проверять будущих водителей на алкоголизм

Автоэксперты оценили идею проверять будущих водителей на алкоголизм

Инициатива проверять кандидатов в водители на хронический алкоголизм и наркоманию разумна, однако прежде чем внедрять ее в практику, необходимо зафиксировать... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T12:22

2021-04-30T12:22

2021-04-30T12:22

россия

сергей канаев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Инициатива проверять кандидатов в водители на хронический алкоголизм и наркоманию разумна, однако прежде чем внедрять ее в практику, необходимо зафиксировать стоимость этих анализов, так что вопрос заслуживает проработки, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.Они также выразили опасение, что инициатива может вызвать резкий рост цен на соответствующие тесты.Ранее "Коммерсант" со ссылкой на новый приказ Минздрава РФ сообщил, что кандидату в водители в РФ нужно будет сдать анализы для проверки на хронический алкоголизм и на наличие в организме наркотических веществ. Если водитель возвращает права после лишения, данная процедура будет обязательной. При выявлении в биоматериале веществ, указывающих на болезнь, гражданина направят на полноценное обследование в специализированную клинику."Все зависит от того, каким способом это будет делаться. Что касается кандидатов в водители, все зависит от стоимости. Я боюсь, что с введением этой инициативы может резко подняться стоимость тестов. Хотелось бы, чтобы государство в первую очередь зафиксировало стоимость, чтобы она не поднималась. Нельзя обременять кандидатов. Проверять их надо, прежде чем давать права, наверное, потому что мы не знаем, кто чем дышит. Мне кажется, инициатива разумна с точки зрения безопасности", - сказал директор национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.Подобный подход уже внедрен в ряде стран, подчеркнул Канаев."Но вопрос в том, что здесь было бы правильнее, чтобы тест на хронический алкоголизм и наркоманию сдавали в первую очередь те люди, которые уже управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и были ранее лишены (прав - ред.). Это абсолютно правильная инициатива, здесь нет ничего такого противоречащего законному праву людей", - пояснил он.В свою очередь член общественного совета министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков отметил, что механизм проверки кандидатов в водители на хронический алкоголизм и наркоманию следует уточнить."Во-первых, нужно действительно предварительно корректировать правила. Во-вторых, точно должны быть какие-то медицинские основания. Как собираются определять именно хронический характер алкоголизма и наркомании, тоже непонятно. То есть необходимо больше деталей. В общем и целом, я поддерживаю линию на то, чтобы люди с выраженным социальным поведением, а это касается в том числе хронических алкоголиков и наркоманов, не управляли транспортным средством", - сказал Мухортиков."На мой взгляд, вопрос действительно заслуживает проработки", - заключил эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20210423/pdd-1729612232.html

https://ria.ru/20210414/shtraf-1728282157.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, сергей канаев, московская область (подмосковье), общество