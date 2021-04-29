https://ria.ru/20210429/vstrecha-1730414429.html

Украинский журналист предложил Зеленскому встречаться с Путиным в Крыму

Украинский журналист предложил Зеленскому встречаться с Путиным в Крыму

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, пишет украинский сайт depo.ua. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T06:13

2021-04-29T06:13

2021-04-29T10:48

россия

владимир зеленский

владимир путин

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украина

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, пишет украинский сайт depo.ua.Как полагает автор статьи, в таком случае Зеленский мог бы заявить, что Крым — это Украина, и его рейтинг, несмотря на скандал, стал бы значительно выше, чем после введения санкций против Виктора Медведчука.При этом автор не исключает, что Зеленский не поедет ни в Крым, ни в Москву, а будет искать какую-то нейтральную территорию.Сам Зеленский сперва предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", а затем в интервью римской газете La Repubblica заявил, что оптимальным местом такой встречи мог бы стать Ватикан.Президент России, со своей стороны, отметил, что в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе Киев прежде всего должен вести диалог с руководством ДНР и ЛНР, а уже затем — с Кремлем. При этом он выразил готовность принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210428/vstrecha-1730393464.html

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россия, владимир зеленский, владимир путин, республика крым, украина, в мире