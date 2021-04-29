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Украинский журналист предложил Зеленскому встречаться с Путиным в Крыму
Украинский журналист предложил Зеленскому встречаться с Путиным в Крыму
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, пишет украинский сайт depo.ua. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T06:13
2021-04-29T10:48
россия
владимир зеленский
владимир путин
республика крым
украина
в мире
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, пишет украинский сайт depo.ua.Как полагает автор статьи, в таком случае Зеленский мог бы заявить, что Крым — это Украина, и его рейтинг, несмотря на скандал, стал бы значительно выше, чем после введения санкций против Виктора Медведчука.При этом автор не исключает, что Зеленский не поедет ни в Крым, ни в Москву, а будет искать какую-то нейтральную территорию.Сам Зеленский сперва предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", а затем в интервью римской газете La Repubblica заявил, что оптимальным местом такой встречи мог бы стать Ватикан.Президент России, со своей стороны, отметил, что в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе Киев прежде всего должен вести диалог с руководством ДНР и ЛНР, а уже затем — с Кремлем. При этом он выразил готовность принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, владимир зеленский, владимир путин, республика крым, украина, в мире

Украинский журналист предложил Зеленскому встречаться с Путиным в Крыму

06:13 29.04.2021 (обновлено: 10:48 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, пишет украинский сайт depo.ua.
Как полагает автор статьи, в таком случае Зеленский мог бы заявить, что Крым — это Украина, и его рейтинг, несмотря на скандал, стал бы значительно выше, чем после введения санкций против Виктора Медведчука.
При этом автор не исключает, что Зеленский не поедет ни в Крым, ни в Москву, а будет искать какую-то нейтральную территорию.
Сам Зеленский сперва предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", а затем в интервью римской газете La Repubblica заявил, что оптимальным местом такой встречи мог бы стать Ватикан.
Президент России, со своей стороны, отметил, что в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе Киев прежде всего должен вести диалог с руководством ДНР и ЛНР, а уже затем — с Кремлем. При этом он выразил готовность принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку.
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Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
 
РоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
 
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