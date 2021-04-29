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СМИ: американские сенаторы одобряют идею о встрече Путина и Байдена
СМИ: американские сенаторы одобряют идею о встрече Путина и Байдена
Американские сенаторы от обеих партий заявили порталу Axios, что в целом одобряют идею встречи президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T03:58
2021-04-29T03:58
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Американские сенаторы от обеих партий заявили порталу Axios, что в целом одобряют идею встречи президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, при этом конгрессмены выступают против перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой.Отмечается, что "крайне вероятно", что встреча двух лидеров пройдет после саммита "Большой семерки", который запланирован на июнь. Для Байдена поездка на G7 в Великобританию станет первым зарубежным визитом после прихода к власти.Сенатор-республиканец Марко Рубио считает, что встреча Путина и Байдена "должна произойти".Другой сенатор от Республиканской партии Ричард Берр отметил, что не видит во встрече "никаких минусов". А конгрессмен Бен Кардин считает встречу Путина и Байдена "хорошей идеей", учитывая, что на повестке стоят Украина и кибератаки.Впрочем, ряд других сенаторов с ними не согласны.Сенатор-республиканец Джим Риш считает, что уже известно, как пойдет диалог между двумя президентами. По его словам, американскому президенту нужно до встречи с Путиным ввести санкции, чтобы заблокировать проект "Северный поток — 2". Такого же мнения придерживается и сенатор Тед Круз.По данным портала, строительство этого газопровода, а также заключение оппозиционера Алексея Навального усиливают срочность и непредсказуемость саммита двух лидеров.Глава комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес заявил, что верит, что Байден проведет встречу эффективно, хотя и не питает больших надежд.Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. В среду Блинкен заявил, что ему не известно, принял ли Путин приглашение Байдена на саммит, но обсуждение ведется.
https://ria.ru/20210428/sammit-1730347254.html
https://ria.ru/20210428/bayden-1730332532.html
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире

СМИ: американские сенаторы одобряют идею о встрече Путина и Байдена

03:58 29.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкДжо Байден и Владимир Путин
Джо Байден и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Американские сенаторы от обеих партий заявили порталу Axios, что в целом одобряют идею встречи президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, при этом конгрессмены выступают против перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой.
Отмечается, что "крайне вероятно", что встреча двух лидеров пройдет после саммита "Большой семерки", который запланирован на июнь. Для Байдена поездка на G7 в Великобританию станет первым зарубежным визитом после прихода к власти.
Сенатор-республиканец Марко Рубио считает, что встреча Путина и Байдена "должна произойти".
"Независимо от того, какие у нас беспокойства по поводу Путина, у него есть ядерное оружие. Только это уже означает, что мы должны как-то взаимодействовать с ним", - заявил Рубио.
Другой сенатор от Республиканской партии Ричард Берр отметил, что не видит во встрече "никаких минусов". А конгрессмен Бен Кардин считает встречу Путина и Байдена "хорошей идеей", учитывая, что на повестке стоят Украина и кибератаки.
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 16:36
МИД назвал одну из тем возможного саммита Путина и Байдена
Впрочем, ряд других сенаторов с ними не согласны.
Сенатор-республиканец Джим Риш считает, что уже известно, как пойдет диалог между двумя президентами. По его словам, американскому президенту нужно до встречи с Путиным ввести санкции, чтобы заблокировать проект "Северный поток — 2". Такого же мнения придерживается и сенатор Тед Круз.
По данным портала, строительство этого газопровода, а также заключение оппозиционера Алексея Навального усиливают срочность и непредсказуемость саммита двух лидеров.
Глава комитета по международным отношениям сената США Роберт Менендес заявил, что верит, что Байден проведет встречу эффективно, хотя и не питает больших надежд.
Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. В среду Блинкен заявил, что ему не известно, принял ли Путин приглашение Байдена на саммит, но обсуждение ведется.
Монитор с изображением президента США Джо Байдена, выступающего на Саммите лидеров по вопросам климата - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
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