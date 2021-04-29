https://ria.ru/20210429/vampires-1730328278.html

Сериал "Вампиры средней полосы" продлили на второй сезон

Сериал "Вампиры средней полосы" продлили на второй сезон

Сериал платформы START "Вампиры средней полосы" продлили на второй сезон, об этом сообщили создатели проекта на странице в Instagram. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T05:42

2021-04-29T05:42

2021-04-29T05:42

культура

кино и сериалы

новости культуры

юрий стоянов

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Сериал платформы START "Вампиры средней полосы" продлили на второй сезон, об этом сообщили создатели проекта на странице в Instagram.Сериал рассказывает о семье вампиров, живущих в Смоленской области и питающихся донорской кровью. Они миролюбивы и не таят в себе никакой опасности. Но спокойному сосуществованию людей и нечисти может прийти конец, ведь полиция находит обескровленные трупы в местном лесу. Сериал стартовал 18 марта 2021 года и получил хорошие отзывы критиков. Финальный эпизод первого сезона выйдет 6 мая 2021 года, съемки второго — начнутся весной 2022.

https://ria.ru/20210317/kino-1601538035.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, юрий стоянов