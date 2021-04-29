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Сериал "Вампиры средней полосы" продлили на второй сезон
Сериал "Вампиры средней полосы" продлили на второй сезон
Сериал платформы START "Вампиры средней полосы" продлили на второй сезон, об этом сообщили создатели проекта на странице в Instagram. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T05:42
2021-04-29T05:42
2021-04-29T05:42
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юрий стоянов
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Сериал платформы START "Вампиры средней полосы" продлили на второй сезон, об этом сообщили создатели проекта на странице в Instagram.Сериал рассказывает о семье вампиров, живущих в Смоленской области и питающихся донорской кровью. Они миролюбивы и не таят в себе никакой опасности. Но спокойному сосуществованию людей и нечисти может прийти конец, ведь полиция находит обескровленные трупы в местном лесу. Сериал стартовал 18 марта 2021 года и получил хорошие отзывы критиков. Финальный эпизод первого сезона выйдет 6 мая 2021 года, съемки второго — начнутся весной 2022.
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кино и сериалы, новости культуры, юрий стоянов
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Сериал платформы START "Вампиры средней полосы" продлили на второй сезон, об этом сообщили создатели проекта на странице в Instagram.
Сериал рассказывает о семье вампиров, живущих в Смоленской области и питающихся донорской кровью. Они миролюбивы и не таят в себе никакой опасности. Но спокойному сосуществованию людей и нечисти может прийти конец, ведь полиция находит обескровленные трупы в местном лесу.
"Я был бы очень удивлен и расстроен, если бы сериал не продлили. Начинаешь особенно скучать в тот момент, когда смотришь, как зритель. Ты очень хочешь, чтобы эта история продолжилась", — говорит Юрий Стоянов, исполнитель роли Деда Славы — старейшего вампира из Смоленска.
Сериал стартовал 18 марта 2021 года и получил хорошие отзывы критиков. Финальный эпизод первого сезона выйдет 6 мая 2021 года, съемки второго — начнутся весной 2022.