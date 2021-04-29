https://ria.ru/20210429/vaktsina-1730582745.html

В Карабах доставили первую партию вакцины "Спутник V"

В Карабах доставили первую партию вакцины "Спутник V"

Первая партия вакцины "Спутник V" от COVID-19 поступила в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику из РФ, сообщил в четверг президент Карабаха Араик... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T20:55

2021-04-29T20:55

2021-04-29T20:55

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

араик арутюнян

коронавирус covid-19

россия

нагорно-карабахская республика

в мире

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ЕРЕВАН, 29 апр – РИА Новости. Первая партия вакцины "Спутник V" от COVID-19 поступила в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику из РФ, сообщил в четверг президент Карабаха Араик Арутюнян.Про его словам, в деле предотвращения распространения инфекции - это большое содействие Карабаху, преодолевающему последствия войны.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210429/evrosoyuz-1730493527.html

россия

нагорно-карабахская республика

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2021

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вакцина "спутник v", араик арутюнян, коронавирус covid-19, россия, нагорно-карабахская республика, в мире