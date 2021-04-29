В Карабах доставили первую партию вакцины "Спутник V"
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкНовая партия вакцины Sputnik V прибыла в Венесуэлу
ЕРЕВАН, 29 апр – РИА Новости. Первая партия вакцины "Спутник V" от COVID-19 поступила в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику из РФ, сообщил в четверг президент Карабаха Араик Арутюнян.
"Сегодня из РФ в Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) поступила первая большая партия вакцины "Спутник V"", - написал Арутюнян в Facebook.
Про его словам, в деле предотвращения распространения инфекции - это большое содействие Карабаху, преодолевающему последствия войны.
Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.