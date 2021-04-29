https://ria.ru/20210429/uraza-1730575482.html

Еще четыре региона объявили дополнительный выходной после праздников

Еще четыре региона объявили дополнительный выходной после праздников

Четыре российских региона объявили о дополнительных выходных из-за мусульманского праздника Ураза-байрам. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T19:59

2021-04-29T19:59

2021-04-29T21:34

религия и мировоззрение

радий хабиров

сергей аксенов (политик)

ураза-байрам

владимир путин

республика татарстан (татарстан)

справки

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УФА/СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Четыре российских региона объявили о дополнительных выходных из-за мусульманского праздника Ураза-байрам.В Татарстане и Башкирии таким днем станет 13 мая, в Крыму — 14 мая, а в Дагестане — обе названные даты. Главы регионов уже подписали соответствующие распоряжения.Месяц Рамадан, время строгого поста и усиленной молитвы, в 2021 году проходит с 12 апреля по 12 мая. На следующий день наступит праздник разговения Ид аль-Фитр, в России известный как Ураза-байрам. Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято в целях стабилизации эпидемиологической обстановки. Ранее власти Пензенской области также объявили 11 мая нерабочим днем из-за угрозы распространения COVID-19. Режим повышенной готовности в этой связи в регионе будет действовать до 31 мая.

https://ria.ru/20210426/uraza-1730044696.html

республика татарстан (татарстан)

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радий хабиров, сергей аксенов (политик), ураза-байрам, владимир путин, республика татарстан (татарстан), справки