https://ria.ru/20210429/uraza-1730575482.html
Еще четыре региона объявили дополнительный выходной после праздников
Еще четыре региона объявили дополнительный выходной после праздников
Четыре российских региона объявили о дополнительных выходных из-за мусульманского праздника Ураза-байрам. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T19:59
2021-04-29T19:59
2021-04-29T21:34
религия и мировоззрение
радий хабиров
сергей аксенов (политик)
ураза-байрам
владимир путин
республика татарстан (татарстан)
справки
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УФА/СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Четыре российских региона объявили о дополнительных выходных из-за мусульманского праздника Ураза-байрам.В Татарстане и Башкирии таким днем станет 13 мая, в Крыму — 14 мая, а в Дагестане — обе названные даты. Главы регионов уже подписали соответствующие распоряжения.Месяц Рамадан, время строгого поста и усиленной молитвы, в 2021 году проходит с 12 апреля по 12 мая. На следующий день наступит праздник разговения Ид аль-Фитр, в России известный как Ураза-байрам. Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято в целях стабилизации эпидемиологической обстановки. Ранее власти Пензенской области также объявили 11 мая нерабочим днем из-за угрозы распространения COVID-19. Режим повышенной готовности в этой связи в регионе будет действовать до 31 мая.
https://ria.ru/20210426/uraza-1730044696.html
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радий хабиров, сергей аксенов (политик), ураза-байрам, владимир путин, республика татарстан (татарстан), справки
УФА/СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Четыре российских региона объявили о дополнительных выходных из-за мусульманского праздника Ураза-байрам.
В Татарстане и Башкирии таким днем станет 13 мая, в Крыму — 14 мая, а в Дагестане — обе названные даты. Главы регионов уже подписали соответствующие распоряжения.
Месяц Рамадан, время строгого поста и усиленной молитвы, в 2021 году проходит с 12 апреля по 12 мая. На следующий день наступит праздник разговения Ид аль-Фитр, в России известный как Ураза-байрам. Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях.
Президент России Владимир Путин
на прошлой неделе подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято в целях стабилизации эпидемиологической обстановки.
Ранее власти Пензенской области также объявили 11 мая нерабочим днем из-за угрозы распространения COVID-19. Режим повышенной готовности в этой связи в регионе будет действовать до 31 мая.