https://ria.ru/20210429/ugroza-1730537396.html

В Китае высказались о превращении Украины в "ядерную угрозу"

В Китае высказались о превращении Украины в "ядерную угрозу"

Звучащие из Киева угрозы о возвращении ядерного статуса — это пустые разговоры, которые не приведут к реальным результатам, пишет китайский военный портал... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T17:18

2021-04-29T17:18

2021-04-29T22:37

россия

ситуация на украине

андрей мельник

мария захарова

нато

владимир зеленский

китай

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151002/32/1510023292_8:295:3125:2048_1920x0_80_0_0_da29b58959c3a97320cd1c33738940bf.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Звучащие из Киева угрозы о возвращении ядерного статуса — это пустые разговоры, которые не приведут к реальным результатам, пишет китайский военный портал "Чжунго цзюньван"."Национальная и техническая мощь Украины уже далеко не та, что раньше. <…> Можно сказать, что заявление украинского посла о возвращении статуса ядерной державы является лишь упрямством", — говорится в статье.Помимо прочего, развитие ядерного потенциала Украины вызвало бы недовольство большинства западных политиков и усугубило положение Киева, считает автор материала.Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник выдвинул НАТО "ультиматум". Он заявил, что Киев задумается о возвращении ядерного статуса в случае возникновения проблем со вступлением в альянс. По мнению Мельника, такой шаг необходим Украине для "защиты от России". Позже украинский МИД назвал слова дипломата личной точкой зрения.В российском внешнеполитическом ведомстве назвали это заявление попыткой спасти рейтинг Владимира Зеленского. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину задуматься о падении уровня жизни и стремительной деиндустриализации вместо размещения в стране ядерного оружия.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>.

https://ria.ru/20210427/aes-1730153709.html

https://ria.ru/20210420/ukraina-1728975895.html

россия

китай

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация на украине, андрей мельник, мария захарова, нато, владимир зеленский, китай, киев, украина, ядерное оружие, в мире