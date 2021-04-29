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В Китае высказались о превращении Украины в "ядерную угрозу"
В Китае высказались о превращении Украины в "ядерную угрозу"
Звучащие из Киева угрозы о возвращении ядерного статуса — это пустые разговоры, которые не приведут к реальным результатам, пишет китайский военный портал... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T17:18
2021-04-29T22:37
россия
ситуация на украине
андрей мельник
мария захарова
нато
владимир зеленский
китай
киев
украина
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Звучащие из Киева угрозы о возвращении ядерного статуса — это пустые разговоры, которые не приведут к реальным результатам, пишет китайский военный портал "Чжунго цзюньван"."Национальная и техническая мощь Украины уже далеко не та, что раньше. &lt;…&gt; Можно сказать, что заявление украинского посла о возвращении статуса ядерной державы является лишь упрямством", — говорится в статье.Помимо прочего, развитие ядерного потенциала Украины вызвало бы недовольство большинства западных политиков и усугубило положение Киева, считает автор материала.Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник выдвинул НАТО "ультиматум". Он заявил, что Киев задумается о возвращении ядерного статуса в случае возникновения проблем со вступлением в альянс. По мнению Мельника, такой шаг необходим Украине для "защиты от России". Позже украинский МИД назвал слова дипломата личной точкой зрения.В российском внешнеполитическом ведомстве назвали это заявление попыткой спасти рейтинг Владимира Зеленского. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину задуматься о падении уровня жизни и стремительной деиндустриализации вместо размещения в стране ядерного оружия.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;.
https://ria.ru/20210427/aes-1730153709.html
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россия, ситуация на украине, андрей мельник, мария захарова, нато, владимир зеленский, китай, киев, украина, ядерное оружие, в мире

В Китае высказались о превращении Украины в "ядерную угрозу"

17:18 29.04.2021 (обновлено: 22:37 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве, Украина
Мужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Звучащие из Киева угрозы о возвращении ядерного статуса — это пустые разговоры, которые не приведут к реальным результатам, пишет китайский военный портал "Чжунго цзюньван".
"Национальная и техническая мощь Украины уже далеко не та, что раньше. <…> Можно сказать, что заявление украинского посла о возвращении статуса ядерной державы является лишь упрямством", — говорится в статье.
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Помимо прочего, развитие ядерного потенциала Украины вызвало бы недовольство большинства западных политиков и усугубило положение Киева, считает автор материала.
Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник выдвинул НАТО "ультиматум". Он заявил, что Киев задумается о возвращении ядерного статуса в случае возникновения проблем со вступлением в альянс. По мнению Мельника, такой шаг необходим Украине для "защиты от России". Позже украинский МИД назвал слова дипломата личной точкой зрения.
В российском внешнеполитическом ведомстве назвали это заявление попыткой спасти рейтинг Владимира Зеленского. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину задуматься о падении уровня жизни и стремительной деиндустриализации вместо размещения в стране ядерного оружия.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>.
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