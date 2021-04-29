В Китае высказались о превращении Украины в "ядерную угрозу"
17:18 29.04.2021 (обновлено: 22:37 29.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве, Украина
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Звучащие из Киева угрозы о возвращении ядерного статуса — это пустые разговоры, которые не приведут к реальным результатам, пишет китайский военный портал "Чжунго цзюньван".
"Национальная и техническая мощь Украины уже далеко не та, что раньше. <…> Можно сказать, что заявление украинского посла о возвращении статуса ядерной державы является лишь упрямством", — говорится в статье.
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Помимо прочего, развитие ядерного потенциала Украины вызвало бы недовольство большинства западных политиков и усугубило положение Киева, считает автор материала.
Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник выдвинул НАТО "ультиматум". Он заявил, что Киев задумается о возвращении ядерного статуса в случае возникновения проблем со вступлением в альянс. По мнению Мельника, такой шаг необходим Украине для "защиты от России". Позже украинский МИД назвал слова дипломата личной точкой зрения.
В российском внешнеполитическом ведомстве назвали это заявление попыткой спасти рейтинг Владимира Зеленского. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину задуматься о падении уровня жизни и стремительной деиндустриализации вместо размещения в стране ядерного оружия.
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