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Токаев прокомментировал конфликт между Киргизией и Таджикистаном
Токаев прокомментировал конфликт между Киргизией и Таджикистаном
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об обеспокоенности в связи с конфликтом между Киргизией и Таджикистаном и выразил готовность приложить усилия к... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T21:38
2021-04-29T22:11
ситуация на границе киргизии и таджикистана
касым-жомарт токаев
таджикистан
киргизия
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 29 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об обеспокоенности в связи с конфликтом между Киргизией и Таджикистаном и выразил готовность приложить усилия к восстановлению доверия между сторонами.По словам президента, "нашим государствам и народам присущи миролюбие, толерантность и взаимное уважение". Он приветствовал достигнутую договоренность о прекращении вооруженного конфликта и начале переговоров между полномочными представителями обоих государств.Двадцать восьмого апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. Тогда представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи, представители киргизской стороны начали спиливать столб, а после с обеих сторон начали бросать камни. В ночь 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба, погибли три гражданина Таджикистана и столько же граждан Киргизии, общее число пострадавших превысило 100 человек. К вечеру стороны договорились о прекращении огня на границе с 17.00 мск и отводе сил на места прежней дислокации.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
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Обстановка рядом с местом противостояния на киргизско-таджикской границе
Кадры близ места противостояния на киргизско-таджикистанской границе.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, касым-жомарт токаев, таджикистан, киргизия, казахстан, в мире

Токаев прокомментировал конфликт между Киргизией и Таджикистаном

21:38 29.04.2021 (обновлено: 22:11 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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АЛМА-АТА, 29 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об обеспокоенности в связи с конфликтом между Киргизией и Таджикистаном и выразил готовность приложить усилия к восстановлению доверия между сторонами.

"С глубокой обеспокоенностью воспринял информацию о вооруженном столкновении на государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Кыргызский и таджикский народы являются для нас братскими, нас объединяют общая история и культурные ценности", - говорится в заявлении Токаева, опубликованном его пресс-службой.

По словам президента, "нашим государствам и народам присущи миролюбие, толерантность и взаимное уважение". Он приветствовал достигнутую договоренность о прекращении вооруженного конфликта и начале переговоров между полномочными представителями обоих государств.

"Уверен, что руководители Кыргызстана и Таджикистана, проявив должную мудрость, сумеют решить все спорные вопросы исключительно мирным путем. Со своей стороны, готов приложить усилия к поиску взаимоприемлемых решений и восстановлению взаимного доверия", - подчеркнул он.

Двадцать восьмого апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. Тогда представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи, представители киргизской стороны начали спиливать столб, а после с обеих сторон начали бросать камни. В ночь 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба, погибли три гражданина Таджикистана и столько же граждан Киргизии, общее число пострадавших превысило 100 человек. К вечеру стороны договорились о прекращении огня на границе с 17.00 мск и отводе сил на места прежней дислокации.
Кыргызские военнослужащие в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
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Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
 
Ситуация на границе Киргизии и ТаджикистанаКасым-Жомарт ТокаевТаджикистанКиргизияКазахстанВ мире
 
 
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