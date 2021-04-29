https://ria.ru/20210429/tokaev-1730587115.html

Токаев прокомментировал конфликт между Киргизией и Таджикистаном

Токаев прокомментировал конфликт между Киргизией и Таджикистаном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об обеспокоенности в связи с конфликтом между Киргизией и Таджикистаном и выразил готовность приложить усилия к... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T21:38

2021-04-29T21:38

2021-04-29T22:11

ситуация на границе киргизии и таджикистана

касым-жомарт токаев

таджикистан

киргизия

казахстан

в мире

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АЛМА-АТА, 29 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об обеспокоенности в связи с конфликтом между Киргизией и Таджикистаном и выразил готовность приложить усилия к восстановлению доверия между сторонами.По словам президента, "нашим государствам и народам присущи миролюбие, толерантность и взаимное уважение". Он приветствовал достигнутую договоренность о прекращении вооруженного конфликта и начале переговоров между полномочными представителями обоих государств.Двадцать восьмого апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. Тогда представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи, представители киргизской стороны начали спиливать столб, а после с обеих сторон начали бросать камни. В ночь 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба, погибли три гражданина Таджикистана и столько же граждан Киргизии, общее число пострадавших превысило 100 человек. К вечеру стороны договорились о прекращении огня на границе с 17.00 мск и отводе сил на места прежней дислокации.Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html

таджикистан

киргизия

казахстан

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Обстановка рядом с местом противостояния на киргизско-таджикской границе Кадры близ места противостояния на киргизско-таджикистанской границе. 2021-04-29T21:38 true PT0M22S

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, касым-жомарт токаев, таджикистан, киргизия, казахстан, в мире