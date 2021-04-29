https://ria.ru/20210429/swift-1730544531.html

ЕП призвал отключить Россию от SWIFT в случае "вторжения" на Украину

ЕП призвал отключить Россию от SWIFT в случае "вторжения" на Украину

Европейский парламент предлагает отключить РФ от системы платежей SWIFT, отказаться от российских нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине",... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T17:41

2021-04-29T17:41

2021-04-29T22:56

россия

европарламент

жозеп боррель

swift

сергей лавров

евросоюз

белоруссия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329569_0:72:1200:747_1920x0_80_0_0_206424e56af66007b167cd98e04619e4.jpg

БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Европейский парламент предлагает отключить РФ от системы платежей SWIFT, отказаться от российских нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине", следует из принятой в четверг резолюции ЕП по итогам пленарной сессии.Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов."Европарламент подчеркивает, что в случае, если военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину со стороны России, ЕС должен дать понять, что цена такого нарушения международных прав и норм будет серьезной: настаивает, что в подобных обстоятельствах импорт нефти и газа в ЕС должен немедленно прекратиться, Россия должна быть отключена от системы платежей SWIFT, все активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены", - говорится в проекте резолюции."ЕП по-прежнему обеспокоен значительным военным присутствием на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму… Осуждает учения РФ, направленные на запугивание и дестабилизацию, приветствует взвешенный ответ Украины", - говорится в документе. В ЕП подтвердили, что "поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", а также не признают "незаконную аннексию Крыма".Европарламент, в частности, призывает ЕС и государства-члены "в дополнение к глобальному режиму санкций за нарушение прав человека учредить европейский антикоррупционный санкционный режим". По мнению евродепутатов, государства ЕС не должны более быть "гостеприимным местом для российского богатства и инвестиций неясного происхождения".В парламенте подчеркнули, что "такие страны, как Кипр, Болгария, Мальта должны отказаться от программ "золотых паспортов".В проекте резолюции также содержится призыв, в случае "военного вмешательства России на Украине активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены".Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.В то же время, в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.Как заявил в среду в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в России создана страховочная сетка на случай дискриминации в сфере платежных систем и передачи финансовых сообщений, база для создания аналога платежной системы SWIFT есть.

https://ria.ru/20210429/swift-1730440693.html

https://ria.ru/20210429/uslovie-1730463099.html

https://ria.ru/20210429/ukraina-1730485464.html

https://ria.ru/20210428/swift-1730338299.html

россия

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, европарламент, жозеп боррель, swift, сергей лавров, евросоюз, белоруссия, украина, в мире