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https://ria.ru/20210429/swift-1730544531.html
ЕП призвал отключить Россию от SWIFT в случае "вторжения" на Украину
ЕП призвал отключить Россию от SWIFT в случае "вторжения" на Украину
Европейский парламент предлагает отключить РФ от системы платежей SWIFT, отказаться от российских нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине",... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T17:41
2021-04-29T22:56
россия
европарламент
жозеп боррель
swift
сергей лавров
евросоюз
белоруссия
украина
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Европейский парламент предлагает отключить РФ от системы платежей SWIFT, отказаться от российских нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине", следует из принятой в четверг резолюции ЕП по итогам пленарной сессии.Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов."Европарламент подчеркивает, что в случае, если военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину со стороны России, ЕС должен дать понять, что цена такого нарушения международных прав и норм будет серьезной: настаивает, что в подобных обстоятельствах импорт нефти и газа в ЕС должен немедленно прекратиться, Россия должна быть отключена от системы платежей SWIFT, все активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены", - говорится в проекте резолюции."ЕП по-прежнему обеспокоен значительным военным присутствием на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму… Осуждает учения РФ, направленные на запугивание и дестабилизацию, приветствует взвешенный ответ Украины", - говорится в документе. В ЕП подтвердили, что "поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", а также не признают "незаконную аннексию Крыма".Европарламент, в частности, призывает ЕС и государства-члены "в дополнение к глобальному режиму санкций за нарушение прав человека учредить европейский антикоррупционный санкционный режим". По мнению евродепутатов, государства ЕС не должны более быть "гостеприимным местом для российского богатства и инвестиций неясного происхождения".В парламенте подчеркнули, что "такие страны, как Кипр, Болгария, Мальта должны отказаться от программ "золотых паспортов".В проекте резолюции также содержится призыв, в случае "военного вмешательства России на Украине активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены".Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.В то же время, в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.Как заявил в среду в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в России создана страховочная сетка на случай дискриминации в сфере платежных систем и передачи финансовых сообщений, база для создания аналога платежной системы SWIFT есть.
https://ria.ru/20210429/swift-1730440693.html
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россия, европарламент, жозеп боррель, swift, сергей лавров, евросоюз, белоруссия, украина, в мире

ЕП призвал отключить Россию от SWIFT в случае "вторжения" на Украину

17:41 29.04.2021 (обновлено: 22:56 29.04.2021)
 
© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Фото : SWIFT
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Европейский парламент предлагает отключить РФ от системы платежей SWIFT, отказаться от российских нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине", следует из принятой в четверг резолюции ЕП по итогам пленарной сессии.
Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.
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"Европарламент подчеркивает, что в случае, если военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину со стороны России, ЕС должен дать понять, что цена такого нарушения международных прав и норм будет серьезной: настаивает, что в подобных обстоятельствах импорт нефти и газа в ЕС должен немедленно прекратиться, Россия должна быть отключена от системы платежей SWIFT, все активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены", - говорится в проекте резолюции.
"ЕП по-прежнему обеспокоен значительным военным присутствием на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму… Осуждает учения РФ, направленные на запугивание и дестабилизацию, приветствует взвешенный ответ Украины", - говорится в документе. В ЕП подтвердили, что "поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", а также не признают "незаконную аннексию Крыма".
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Европарламент, в частности, призывает ЕС и государства-члены "в дополнение к глобальному режиму санкций за нарушение прав человека учредить европейский антикоррупционный санкционный режим". По мнению евродепутатов, государства ЕС не должны более быть "гостеприимным местом для российского богатства и инвестиций неясного происхождения".
В парламенте подчеркнули, что "такие страны, как Кипр, Болгария, Мальта должны отказаться от программ "золотых паспортов".
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В проекте резолюции также содержится призыв, в случае "военного вмешательства России на Украине активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены".
Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.
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В то же время, в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
Как заявил в среду в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в России создана страховочная сетка на случай дискриминации в сфере платежных систем и передачи финансовых сообщений, база для создания аналога платежной системы SWIFT есть.
 
РоссияЕвропарламентЖозеп БоррельSWIFTСергей ЛавровЕвросоюзБелоруссияУкраинаВ мире
 
 
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