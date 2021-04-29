ЕП призвал отключить Россию от SWIFT в случае "вторжения" на Украину
17:41 29.04.2021 (обновлено: 22:56 29.04.2021)
БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Европейский парламент предлагает отключить РФ от системы платежей SWIFT, отказаться от российских нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине", следует из принятой в четверг резолюции ЕП по итогам пленарной сессии.
Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.
"Европарламент подчеркивает, что в случае, если военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину со стороны России, ЕС должен дать понять, что цена такого нарушения международных прав и норм будет серьезной: настаивает, что в подобных обстоятельствах импорт нефти и газа в ЕС должен немедленно прекратиться, Россия должна быть отключена от системы платежей SWIFT, все активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены", - говорится в проекте резолюции.
"ЕП по-прежнему обеспокоен значительным военным присутствием на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму… Осуждает учения РФ, направленные на запугивание и дестабилизацию, приветствует взвешенный ответ Украины", - говорится в документе. В ЕП подтвердили, что "поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", а также не признают "незаконную аннексию Крыма".
Европарламент, в частности, призывает ЕС и государства-члены "в дополнение к глобальному режиму санкций за нарушение прав человека учредить европейский антикоррупционный санкционный режим". По мнению евродепутатов, государства ЕС не должны более быть "гостеприимным местом для российского богатства и инвестиций неясного происхождения".
В проекте резолюции также содержится призыв, в случае "военного вмешательства России на Украине активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены".
Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.
В то же время, в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
Как заявил в среду в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в России создана страховочная сетка на случай дискриминации в сфере платежных систем и передачи финансовых сообщений, база для создания аналога платежной системы SWIFT есть.