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https://ria.ru/20210429/swift-1730484718.html
В Кремле ответили на призывы отключить Россию от SWIFT
В Кремле ответили на призывы отключить Россию от SWIFT
Гипотетические рассуждения о замене SWIFT неуместны, но все должны понять, что РФ сильная самодостаточная страна, а это лишь одна из услуг, заявил... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:11
2021-04-29T14:41
европарламент
жозеп боррель
евросоюз
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swift
дмитрий песков
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Гипотетические рассуждения о замене SWIFT неуместны, но все должны понять, что РФ сильная самодостаточная страна, а это лишь одна из услуг, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Я не думаю, что здесь уместные гипотетические рассуждения. Эвентуальные рассуждения. Наверное, пришло время понять, и американцам тоже. Россия – самодостаточная страна. Россия – это сильное самодостаточное государство, и мир гораздо больше, чем США. И невозможно отключить… SWIFT – это же, да, доминирующая, но одна из услуг в финансовом секторе", - сказал Песков в эфире Первого канала.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада. В конце апреля Европарламент опубликовал проект резолюции, в котором было в очередной раз предложено отключить Россию от этой системы.Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.В то же время, в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
https://ria.ru/20210429/swift-1730440693.html
https://ria.ru/20210428/swift-1730338299.html
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европарламент, жозеп боррель, евросоюз, белоруссия, сша, россия, swift, дмитрий песков, в мире

В Кремле ответили на призывы отключить Россию от SWIFT

14:11 29.04.2021 (обновлено: 14:41 29.04.2021)
 
© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Фото : SWIFT
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Гипотетические рассуждения о замене SWIFT неуместны, но все должны понять, что РФ сильная самодостаточная страна, а это лишь одна из услуг, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я не думаю, что здесь уместные гипотетические рассуждения. Эвентуальные рассуждения. Наверное, пришло время понять, и американцам тоже. Россия – самодостаточная страна. Россия – это сильное самодостаточное государство, и мир гораздо больше, чем США. И невозможно отключить… SWIFT – это же, да, доминирующая, но одна из услуг в финансовом секторе", - сказал Песков в эфире Первого канала.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
Вчера, 11:18
В Госдуме ответили на призывы Европарламента отключить Россию от SWIFT
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада. В конце апреля Европарламент опубликовал проект резолюции, в котором было в очередной раз предложено отключить Россию от этой системы.
Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.
В то же время, в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
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В МИД ответили на угрозы отключить Россию от SWIFT
 
ЕвропарламентЖозеп БоррельЕвросоюзБелоруссияСШАРоссияSWIFTДмитрий ПесковВ мире
 
 
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