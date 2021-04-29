https://ria.ru/20210429/swift-1730484718.html

В Кремле ответили на призывы отключить Россию от SWIFT

В Кремле ответили на призывы отключить Россию от SWIFT

Гипотетические рассуждения о замене SWIFT неуместны, но все должны понять, что РФ сильная самодостаточная страна, а это лишь одна из услуг, заявил... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:11

2021-04-29T14:11

2021-04-29T14:41

европарламент

жозеп боррель

евросоюз

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дмитрий песков

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр - РИА Новости. Гипотетические рассуждения о замене SWIFT неуместны, но все должны понять, что РФ сильная самодостаточная страна, а это лишь одна из услуг, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Я не думаю, что здесь уместные гипотетические рассуждения. Эвентуальные рассуждения. Наверное, пришло время понять, и американцам тоже. Россия – самодостаточная страна. Россия – это сильное самодостаточное государство, и мир гораздо больше, чем США. И невозможно отключить… SWIFT – это же, да, доминирующая, но одна из услуг в финансовом секторе", - сказал Песков в эфире Первого канала.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада. В конце апреля Европарламент опубликовал проект резолюции, в котором было в очередной раз предложено отключить Россию от этой системы.Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.В то же время, в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

https://ria.ru/20210429/swift-1730440693.html

https://ria.ru/20210428/swift-1730338299.html

белоруссия

сша

россия

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европарламент, жозеп боррель, евросоюз, белоруссия, сша, россия, swift, дмитрий песков, в мире