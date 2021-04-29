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В Госдуме ответили на призывы Европарламента отключить Россию от SWIFT
В Госдуме ответили на призывы Европарламента отключить Россию от SWIFT
Призывы Европарламента по отключению России от SWIFT не имеют реальной силы, в любом случае наша страна работает над созданием аналогов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:18
2021-04-29T11:34
европарламент
жозеп боррель
сергей лавров
евросоюз
белоруссия
киргизия
россия
леонид слуцкий (политик)
swift
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Призывы Европарламента по отключению России от SWIFT не имеют реальной силы, в любом случае наша страна работает над созданием аналогов, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Европарламент внес пункт об отключении России от SWIFT в проект резолюции, еврочиновники также предлагают отказаться от российских поставок нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине"."Европарламент стал фабрикой по штампованию антироссийских резолюций. Однако все эти призывы лишь сотрясают воздух и накручивают негативное поле вокруг России, не имея реальной силы. В любом случае, наша страна активно работает над созданием аналогов. И об этом вчера прямо заявил глава МИД Сергей Лавров", - сказал Слуцкий.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.В то же время, в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
https://ria.ru/20210429/swift-1730425805.html
https://ria.ru/20210428/davlenie-1730386906.html
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европарламент, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, белоруссия, киргизия, россия, леонид слуцкий (политик), swift, госдума рф, в мире

В Госдуме ответили на призывы Европарламента отключить Россию от SWIFT

11:18 29.04.2021 (обновлено: 11:34 29.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Призывы Европарламента по отключению России от SWIFT не имеют реальной силы, в любом случае наша страна работает над созданием аналогов, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Европарламент внес пункт об отключении России от SWIFT в проект резолюции, еврочиновники также предлагают отказаться от российских поставок нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине".
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
09:48
В Совфеде ответили на призывы отключить Россию от SWIFT
"Европарламент стал фабрикой по штампованию антироссийских резолюций. Однако все эти призывы лишь сотрясают воздух и накручивают негативное поле вокруг России, не имея реальной силы. В любом случае, наша страна активно работает над созданием аналогов. И об этом вчера прямо заявил глава МИД Сергей Лавров", - сказал Слуцкий.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 19:51
Боррель признал, что Евросоюз не может отключить Россию от SWIFT
Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.
В то же время, в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
 
ЕвропарламентЖозеп БоррельСергей ЛавровЕвросоюзБелоруссияКиргизияРоссияЛеонид Слуцкий (политик)SWIFTГосдума РФВ мире
 
 
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