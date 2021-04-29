В Госдуме ответили на призывы Европарламента отключить Россию от SWIFT
11:18 29.04.2021 (обновлено: 11:34 29.04.2021)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Призывы Европарламента по отключению России от SWIFT не имеют реальной силы, в любом случае наша страна работает над созданием аналогов, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Европарламент внес пункт об отключении России от SWIFT в проект резолюции, еврочиновники также предлагают отказаться от российских поставок нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине".
"Европарламент стал фабрикой по штампованию антироссийских резолюций. Однако все эти призывы лишь сотрясают воздух и накручивают негативное поле вокруг России, не имея реальной силы. В любом случае, наша страна активно работает над созданием аналогов. И об этом вчера прямо заявил глава МИД Сергей Лавров", - сказал Слуцкий.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.
Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.
В то же время, в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.