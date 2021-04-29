https://ria.ru/20210429/swift-1730440693.html

В Госдуме ответили на призывы Европарламента отключить Россию от SWIFT

В Госдуме ответили на призывы Европарламента отключить Россию от SWIFT

Призывы Европарламента по отключению России от SWIFT не имеют реальной силы, в любом случае наша страна работает над созданием аналогов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T11:18

2021-04-29T11:18

2021-04-29T11:34

европарламент

жозеп боррель

сергей лавров

евросоюз

белоруссия

киргизия

россия

леонид слуцкий (политик)

swift

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Призывы Европарламента по отключению России от SWIFT не имеют реальной силы, в любом случае наша страна работает над созданием аналогов, заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Европарламент внес пункт об отключении России от SWIFT в проект резолюции, еврочиновники также предлагают отказаться от российских поставок нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине"."Европарламент стал фабрикой по штампованию антироссийских резолюций. Однако все эти призывы лишь сотрясают воздух и накручивают негативное поле вокруг России, не имея реальной силы. В любом случае, наша страна активно работает над созданием аналогов. И об этом вчера прямо заявил глава МИД Сергей Лавров", - сказал Слуцкий.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.В то же время, в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

https://ria.ru/20210429/swift-1730425805.html

https://ria.ru/20210428/davlenie-1730386906.html

белоруссия

киргизия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, белоруссия, киргизия, россия, леонид слуцкий (политик), swift, госдума рф, в мире